‘Reese Witherspoon heeft nieuwe relatie’

Reese Witherspoon heeft een nieuwe relatie. Dat meldt de Britse krant The Sun. De actrice werd op straat hand in hand gezien met de Duitse bankier Oliver Haarmann.

Haarmann is de eerste man met wie Witherspoon is gezien sinds haar scheiding van Jim Toth. Een bron laat aan de Britse krant The Sun weten dat de relatie “casual” is.

Witherspoon maakte in maart vorig jaar bekend te gaan scheiden. Zij en Toth waren twaalf jaar samen.