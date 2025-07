Noortje Herlaar raadt iedereen met samengesteld gezin therapie aan: ‘Fan van’

Tekst: Dunya Diercks

Actrice Noortje Herlaar (40) en haar partner Barry Atsma (52) hebben het niet alleen heel druk met hun carrières, maar ook met hun samengestelde gezin. Samen hebben ze dochters Bobbi (6) en Sam (4), plus twee puberdochters van 18 en 16 uit Barry’s eerdere relatie met Izaira. Noortje raadt iedereen met een samengesteld gezin therapie aan, vertelt ze in de AD-bijlage Mezza.

Inmiddels heeft het samengestelde gezin het leven prima op de rit dus is therapie minder nodig, maar in de begindagen was het toch een beetje aanpoten, legt de actrice uit. “(…) Het is natuurlijk best een uitdaging, een samengesteld gezin en bonusmoeder zijn. Al die verschillende leeftijdsfase en behoeftes.”

In het begin was het stel “meer pleasend” naar elkaar, vervolgt Noortje. “Dan zet je je eigen behoeftes opzij om dat gezinssysteem een beetje te laten werken. Je probeert het allemaal goed te doen. Maar die behoeftes zijn er natuurlijk nog wel, dus je moet in de gaten houden of je jezelf niet te veel wegcijfert.”

Helend

Praten, praten, praten, is en blijft het devies. “Therapie heeft ons geholpen om de moeilijke dingen, de dingen die je inlevert en inslikt, wel uit te spreken”, legt ze uit. “Als dat wordt gezien door de ander, kan dat echt helend zijn. Allebei op tijd je hart en je hoofd luchten. Daarom ben ik er zo’n fan van.”

‘Blijf in gesprek’

Inmiddels is alles wat ze in therapie hebben geleerd bijna hun tweede natuur geworden. “Aandacht en tijd voor elkaar maken, de pijnlijke dingen benoemen. Gewoon een uur samen op de bank. Nou ja, ‘gewoon’: de kleintjes zijn slechte slapers en de pubers gaan later naar bed dan wij. Dus dan gaan we een eind wandelen, of we regelen een oppas. Maar het is heel belangrijk om in gesprek te blijven.”