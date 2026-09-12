Prins Harry en Meghan Markle vieren tv-nieuws na eerdere bioscoopflop

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry en Meghan Markle hebben opnieuw reden tot blijdschap. Hun documentaire Cookie Queens, gemaakt via Archewell Productions, krijgt volgens verschillende berichten vanaf 6 januari 2027 een plek op Paramount+.

Dat is een opvallende ontwikkeling, omdat de film van prins Harry en Meghan Markle bij zijn eerste bioscooprelease in de Verenigde Staten geen groot succes was. Cookie Queens verscheen op 7 augustus in 446 bioscopen, maar bracht minder dan £250.000 op en wist daarmee geen plek in de top tien van het openingsweekend te veroveren.

Cookie Queens krijgt tweede kans

De komst naar Paramount+ betekent dat Cookie Queens alsnog een groter publiek kan bereiken. De documentaire is onderdeel van een nieuwe reeks gelicenseerde non-fictiefilms die de streamingdienst heeft aangekondigd, naast titels als The Road Between Us en Hanging By A Wire. Voor prins Harry en Meghan Markle is het nieuws een opsteker na de tegenvallende bioscoopcijfers. Het stel heeft bovendien nauwe banden met Tracy Robbins en haar man Brian, voormalig CEO van Paramount. Mogelijk hebben die contacten geholpen om de film onder de aandacht te brengen.

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Verhaal over ambitie en opgroeien

Cookie Queens draait om het jaarlijkse Girl Scout Cookie-seizoen, waarin jonge padvindsters koekjes verkopen om geld op te halen voor activiteiten en projecten. De documentaire laat zien dat achter die bekende traditie een wereld schuilgaat van doelen stellen, doorzetten en leren omgaan met druk. De film volgt vier meisjes met ieder hun eigen missie. Olive uit Charlotte wil als twaalfjarige opnieuw uitgroeien tot een van de beste verkopers van het land. Shannon Elizabeth uit El Paso hoopt 2.750 dozen te verkopen om kamp te kunnen betalen, terwijl Nikki uit Californië spaart voor een reis naar Europa met haar groep. De vijfjarige Ara uit San Diego heeft een kleiner doel van 55 dozen, maar bereidt zich serieus voor door sterker te worden voor haar koekjeskar.

Meghan Markle voelde zich verbonden met het project

Voor Meghan had het onderwerp ook een persoonlijke kant. De hertogin was vroeger zelf Girl Scout en haar moeder was destijds haar troepleider. Samen met prins Harry stapte ze als uitvoerend producent in nadat de documentaire op festivals aandacht had gekregen. Bij een vertoning in juli vertelde Meghan waarom de film haar aansprak. Ze noemde Cookie Queens ‘een geweldige representatie van Amerika en de wereldwijde traditie van Girl Scouts.’ Ook maakte ze duidelijk dat de documentaire meer diepgang heeft dan de titel misschien doet vermoeden. ‘Ik weet dat je denkt dat het gewoon een schattige film is over koekjes,’ zei ze, waarna ze uitlegde dat de emotionele momenten de film ‘veel aangrijpender’ maken.

Sussexen blijven actief in mediawereld

De nieuwe streamingdeal past in de bredere mediaplannen van prins Harry en Meghan Markle. Sinds hun vertrek als senior leden van het Britse koningshuis in 2020 werken ze in de Verenigde Staten aan verschillende projecten via Archewell Productions. Eerder sloten de Sussexen een grote vijfjarige deal met Netflix, goed voor 100 miljoen dollar, die in 2025 afloopt. Daaruit kwamen onder meer hun eigen documentaire Harry & Meghan en de series Polo en With Love, Meghan voort. Daarna volgde een first look-afspraak, waarbij Netflix als eerste mag kijken naar nieuwe projecten van Archewell, maar prins Harry en Meghan Markle hun werk ook elders kunnen aanbieden wanneer Netflix geen interesse heeft.