Pas op deze leeftijd hoorde prins George dat hij later koning wordt

Tekst: Sabine van der Spoel

Prins William en Kate Middleton hebben bewust een aantal jaar gewacht om hun oudste zoon prins George te vertellen over zijn koninklijke toekomst. Het echtpaar wilde dat hij zo lang mogelijk kon opgroeien met een zo normaal mogelijke jeugd.

William en Kate hebben bewust een tijdje gewacht voordat ze hun oudste zoon vertelden dat hij op een dag koning zal worden. Volgens koninklijk historicus Robert Lacey deden de twee dit pas toen prins George zo’n zeven jaar oud was. Dit omdat William als geen ander weet ‘hoeveel druk de kroon’ met zich meebrengt, zo vertelde de expert aan People.

ROL ALS VADER

Volgens koninklijk biograaf Robert Hardman neemt William de rol als vader van de toekomstige koning net zo serieus als zijn eigen rol als toekomstige koning. “Zijn grootste prioriteit is ervoor te zorgen hij ervan geniet in plaats van er bang voor te zijn”, zo vertelde hij aan People.

KEUZE BOVEN VERPLICHTING

In eerdere gesprekken met People vertelde Robert dat William termen als ‘lotsbestemming’ verkiest boven het woord ‘plicht’ wanneer hij met zijn zoon spreekt over de troon. Het woord plicht kan volgens Robert beknellend voelen, terwijl een lotsbestemming juist ruimte laat voor een gevoel van keuze. Een insider uit het paleis gaf aan dezelfde outlet aan dat de dertienjarige prins de balans tussen het zijn van een gewone jongen en het uitvoeren van zijn eerste koninklijke taken goed aanvoelt.

STAPPEN RICHTING DE TROON

In 2016 liet William in gesprek met de BBC ook al kort doorschemeren dat hij de koninklijke toekomst nog niet met zijn toentertijd 3-jarige zoon besprak. ‘Er komt ooit een moment voor. Op dit moment gaat het er vooral om dat hij opgroeit in een veilige en stabiele omgeving en dat ik hem zo veel mogelijk liefde kan geven.’

Bron: People