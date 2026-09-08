Prins George start eerste schooldag op Eton College

Tekst: Lisa Manche

Het is een bijzondere dag voor prins George (13) en zijn ouders, prins William (44) en prinses Catherine (44). De jonge prins verlaat zijn ouderlijk huis om naar school te gaan op Eton College.

Het is al een tijdje bekend dat prins George naar Eton College gaat. Hij treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader en oom Harry (41).

Verschillende internaten

Op Eton College verblijven de leerlingen in verschillende internaten. Per internaat is er ruimte voor 55 jongens. Iedereen krijgt een eigen kamer toegewezen om zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Op de school dragen de leerlingen een uniform. Deze bestaat uit een zwarte rokjas met vest en een pantalon met krijtstrepen.

Gunstige ligging

Lang werd gespeculeerd naar welke school prins George zou gaan. Maar zijn ouders kozen uiteindelijk voor Eton College. William was in 1995 de eerste royal die zich liet inschrijven op de jongensschool. Broer Harry volgde in 1998. De doorslaggevende reden om voor de school te kiezen, zou de gunstige ligging zijn. De school ligt niet ver van Windsor Castle en het is ongeveer een kwartier rijden naar Adelaide Cottage, het huis waar William en Catherine en de kinderen wonen.

Prestigieuze kostschool

Eton College is een wereldberoemde kostschool voor jongens tussen de 13 en 18 jaar. Het werd in 1440 opgericht door koning Hendrik VI als een school waar arme jongens gratis onderdak en onderwijs konden krijgen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een prestigieuze instelling. Maar liefst 20 Britse premiers volgden er onderwijs. En naast Georges vader en oom, hebben ook prinses Diana ’s vader, John Spencer, en broer, Charles Spencer, op de school gezeten. De school zit dus al diep geworteld in de familie van de jonge prins.

Hoge schoolkosten

Eton College is een dure school. Per jaar bedragen de kosten voor één leerling 63.000 pond. Dat is omgerekend zo’n 73.900 euro. Prins William en prinses Catherine betalen het schoolgeld van hun zoon zelf, via hun privé-inkomen.