Koningspaar trapt bezoek aan Noord-Drenthe af met bezoek aan Gevangenismuseum

Tekst: Lisa Manche

Koning Willem-Alexander (59) en koningin Máxima (55) zijn dinsdag in Drenthe voor een streekbezoek. Het koningspaar arriveerde rond 10:00 uur in Veenhuizen, waar ze een bezoek brengen aan het Gevangenismuseum.

De koning en koningin zijn vandaag te gast in de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo.

Bloemetje van 4-jarige Melle

In Veenhuizen werden koning Willem-Alexander en koningin Máxima opgewacht door de burgemeester en de 4-jarige Melle. Hij is de jongste leerling van basisschool Speel en Leer in Veenhuizen en mocht het koningspaar een bloemetje geven.

Leerlingen op schoolreisje

Niet alleen Melle had het geluk om het koningspaar te ontmoeten. Leerlingen van groep 7 en 8 van een school uit Nieuw-Buinen waren toevallig op schoolreisje naar het museum, waar op dat moment de koning en koningin langskwamen. ‘Dat is wel heel toevallig, maar natuurlijk heel leuk voor de leerlingen. En het is ook heel mooi dat het uitje niet afgezegd is’, vertelt de leraar aan RTV Drenthe.

Het is het tweede streekbezoek van Willem-Alexander en Máxima dit jaar. In mei bezocht het koningspaar Midden-Limburg.

Woensdag reizen het koningspaar, prinses Amalia en prinses Beatrix naar Oslo voor de uitvaart van de Noorse koning Harald. Eerder sprak onze koning met warme woorden over zijn goede vriend.