Deze Europese royals zijn familie van elkaar

Tekst: Lisa Manche

Wie denkt dat de Europese koningshuizen allemaal los van elkaar staan, heeft het mis. Kijk een paar generaties terug in de stamboom en de ene royal blijkt ineens de neef, achterkleindochter of verre bloedverwant van de andere. Hoe zitten die ingewikkelde familiebanden precies in elkaar?

De ‘grootmoeder van Europa’

Een van de belangrijkste namen in de koninklijke stamboom is koningin Victoria. Zij regeerde het Verenigd Koninkrijk van 1837 tot 1901 en kreeg samen met prins Albert negen kinderen. Die kinderen trouwden met leden van andere Europese vorstenhuizen. Zo werd haar dochter Victoria keizerin van Duitsland en trouwde haar zoon Edward VII met de Deense prinses Alexandra.

Via haar kinderen en kleinkinderen verspreidde Victoria’s familie zich over Europa. Haar nakomelingen kwamen onder meer terecht in Duitsland, Rusland, Griekenland, Spanje, Noorwegen en Zweden. Niet zo gek dus dat ze de bijnaam ‘grootmoeder van Europa’ kreeg.

Christian IX

Alsof Victoria nog niet genoeg verbindingen had gelegd, was er aan het Deense hof nog een andere belangrijke spil: koning Christian IX van Denemarken. Hij kreeg zes kinderen, die eveneens trouwden in andere Europese vorstenhuizen.

Zijn dochter Alexandra werd de vrouw van de Britse koning Edward VII. Een andere dochter, Dagmar, trouwde met tsaar Alexander III van Rusland en werd de moeder van de laatste Russische tsaar, Nicolaas II. En zoon Vilhelm werd koning van Griekenland. Christian IX werd daarom de ‘schoonvader van Europa’ genoemd.

Charles en Frederik zijn familie

Het leuke is dat deze negentiende-eeuwse familiebanden nog altijd zichtbaar zijn. Neem koning Charles III. Zijn grootvader was koning George V, een kleinzoon van Victoria. Maar George V was óók een kleinzoon van Christian IX, via zijn moeder Alexandra. Ook koning Frederik X van Denemarken is een afstammeling van Christian IX. En via verschillende familietakken is hij bovendien verwant aan Victoria. Charles en Frederik zijn dus familie van elkaar.

Van Spanje tot Noorwegen

Ook koning Felipe VI van Spanje stamt af van beide lijnen. Via zijn vaderlijke familie stamt hij af van Victoria, terwijl zijn moeder, koningin Sofía, via het Griekse koningshuis afstamt van Christian IX.

En kijk naar Noorwegen. Koning Haakon VIII, die afgelopen week zijn vader, koning Harald opvolgde, stamt eveneens af van zowel Victoria als Christian IX. Zijn overgrootmoeder was koningin Maud van Noorwegen, een kleindochter van Victoria én echtgenote van Haakon VII, die zelf een kleinzoon van Christian IX was. Ook koning Carl XVI Gustaf van Zweden is een achterkleinzoon van Victoria.

Hoe zit het met Willem-Alexander?

En dan hebben we natuurlijk onze eigen koning Willem-Alexander. Zijn familiebanden lopen niet zo rechtstreeks via Victoria en Christian IX als bij verschillende andere Europese vorsten. Toch is ook het Nederlandse koningshuis via oudere Europese dynastieën met de andere vorstenhuizen verbonden.

Is het een beetje gaan duizelen? In deze video wordt uitgelegd hoe alle koningshuizen aan elkaar verwant zijn.

BRON: THE ROYAL FAMILY, JAN MAGAZINE, THE ROYAL DANISH COLLECTION