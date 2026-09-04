Na serie over Máxima nu speelfilm over prinses Beatrix in de maak

Tekst: Lisa Manche

Kijk je ook met veel plezier naar de serie Máxima? Goed nieuws: want na de succesvolle serie over de koningin, wordt er een speelfilm over prinses Beatrix (88) gemaakt. Dat maakt productiehuis Millstreet Films vrijdag bekend.

Het is de eerste speelfilm in de Máxima-franchise.

Beatrix

De film staat nu nog bekend onder de werktitel ‘Beatrix’ en gaat over de koningin die ruim drie decennia op de troon zat. ‘In een periode van grote maatschappelijke veranderingen gaf zij mede vorm aan het moderne gezicht van de Nederlandse monarchie’, vertelt de producent.

Hoofdrolspeler

Wie de hoofdrol in de film zal spelen, is nog niet bekend. In de serie Máxima speelt actrice Elsie de Brauw de rol van Beatrix. Dit zal ze ook doen in het nieuwe seizoen, dat nog moet verschijnen. Voordat het derde seizoen van Máxima en de speelfilm over Beatrix verschijnen, zal eerst de spin-offserie Mabel & Margaritha te zien zijn.

De cast van het derde seizoen van Máxima werd afgelopen maand gepresenteerd. In deze video zie je wie de rollen van Willem-Alexander en Máxima spelen.