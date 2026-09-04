Tina Nijkamp verloor haar moeder, zus en vader: ‘Nog nooit zoveel verdriet gevoeld’

Tekst: Lisa Manche

In het EO-programma ‘De Kist’ vertelt Tina Nijkamp openhartig over een de grote verliezen die ze in haar leven heeft meegemaakt. De media-expert verloor in een paar jaar tijd haar moeder, zus en vader.

Leven voor en na die tijd

In het programma nemen presentator Kefah Allush en zijn gast plaats aan een kist. Tina’s eerste reactie daarop is ‘heftig’. Ze vertelt dat de dood altijd dicht bij haar is geweest. Haar zus overleed in 2010, nadat haar moeder al was overleden. En niet veel later stierf ook haar vader. ‘Er is wel een leven voor en na die tijd’, vertelt Tina. ‘Toen mijn zus overleed heb ik gehyperventileerd op haar begrafenis. Ik heb nog nooit zoveel verdriet gevoeld als toen.’

Soulmate

Tina vertelt dat ze een hechte band had met haar zus. ‘Ze was eigenlijk mijn soulmate’. In 2006 kreeg ze het vreselijke nieuws dat haar zus kanker had. In die periode stond Tina op ‘standje overleven’. ‘Ik ben naar alle ziekenhuisbezoeken geweest en ik heb een huisje gehuurd om dicht bij haar te zijn.’

Oneerlijk

Na het overlijden van haar zus voelde het alsof Tina in een ravijn lag. ‘Zo heeft het heel lang gevoeld. Ik vond het zo erg voor haar dat zij niet verder mocht leven. Ze was zo’n goed mens en ik vond het heel oneerlijk. Ze wilde zo graag verder leven, maar dat lukte niet.’

Doodgegaan van verdriet

Tina’s vader overleed kort na haar zus door uitgezaaide kanker. ‘Ik ben ervan overtuigd dat hij dood is gegaan van verdriet vanwege mijn zus.’ Tina had een hele goede band met haar vader, maar heeft over hem minder verdriet gehad. ‘Ik gunde hem ook wel die rust.’

Weer ademen

Het gezin kwam al vroeg in aanraking met de dood. Tina’s broer overleed negen maanden na zijn geboorte aan kanker. Zij werd naar haar broer vernoemd. Het heeft voor Tina lang geduurd tot ze weer wat lucht kreeg. ‘Pas in 2020 kan ik mij een moment herinneren dat ik op de bank zat en dat ik dacht ‘nu kan ik weer echt ademen.’’

De Kist is donderdag om 22:45 uur te zien op NPO 2.

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