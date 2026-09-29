Sander Lantinga maakt kans op stemrol van Bert uit Sesamstraat

Tekst: Lisa Manche

Sinds Paul Haenen vorige week bekendmaakte te stoppen als stemacteur van Bert uit Sesamstraat, zijn de audities voor Bert en Ernie razendpopulair. Stemregisseur Rutger Le Poole liet dinsdag in ‘De Coen & Sander Show’ op JOE weten dat er veel animo is. Ook Sander Lantinga zal een poging wagen om de nieuwe stem van Bert te worden.

Echt kunnen acteren

Rutger zoekt naar acteurs die het stemmetje écht kunnen spelen. ‘Je moet de warmte en de vriendschap voelen van die twee’, legt hij uit. ‘Dus waar wij naar op zoek zijn, zijn mensen die echt kunnen acteren en ook de stem van Bert en Ernie kunnen doen, een beetje in de buurt komen in ieder geval.’

Wennen aan de nieuwe stem

Ook is de regisseur niet op zoek naar een exacte kopie van de stemmen van Paul en Wim T. Schippers, die in juni overleed. ‘Ik denk dat degene die het gaat worden de helft van Nederland over zich heen krijgt, want iedereen zal zeggen dat het niet goed is’, zegt Rutger. ‘Nederland zal echt even tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe stem.’

De regisseur verraste Sander Lantinga tijdens de uitzending met de vraag om ook auditie te komen doen. De radio-dj noemde dat ‘een hele eer’.