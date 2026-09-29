Ook Zahara schrapt naam Brad Pitt: derde kind heet officieel Jolie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zahara (21), de dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt, draagt officieel niet langer de achternaam van haar vader. Na Shiloh en Maddox is zij het derde kind uit het gezin dat de naam Pitt heeft laten verwijderen.

Een rechter in Californië heeft de wijziging op maandag 28 september zonder bezwaar goedgekeurd, blijkt uit gerechtelijke documenten die PEOPLE heeft ingezien. Daarmee heet ze voortaan Zahara Marley Jolie, dus zonder de achternaam van Brad Pitt. Het verzoek, dat was gedateerd op 28 april, werd op 9 juni ingediend.

Ook Vivienne vraagt naamswijziging aan

Maddox had enkele dagen voor Zahara eveneens een verzoek ingediend om de achternaam van zijn vader te laten schrappen. In juli publiceerden broer en zus de daarvoor vereiste juridische kennisgevingen in de Los Angeles Daily Journal. Volgens openbare rechtbankstukken die PEOPLE heeft ingezien, heet Maddox sinds 14 september officieel Maddox Chivan Jolie in plaats van Maddox Chivan Jolie-Pitt. Daarmee volgden ze Shiloh, die haar verzoek in 2024 op haar achttiende verjaardag indiende. Ook Vivienne heeft inmiddels die stap gezet: op haar achttiende verjaardag in juli vroeg zij om haar naam te veranderen van Vivienne Marcheline Jolie-Pitt naar Vivienne Marcheline Jolie. Na een nieuwe publicatie in dezelfde krant staat de hoorzitting over haar verzoek gepland voor 2 november.

Tien jaar na vermeend incident

De naamswijziging van Maddox werd precies tien jaar na een vermeend incident tijdens een vlucht met een privéjet officieel. Bronnen beweerden eerder dat Brad op 14 september 2016 een van zijn kinderen verbaal en fysiek zou hebben mishandeld. De FBI ondernam na onderzoek geen verdere actie tegen de acteur. De afdeling Jeugd- en Gezinszorg van Los Angeles County sloot haar onderzoek af zonder bewijs van misbruik. Brad (62) en Angelina (51) gingen in 2016 uit elkaar, na twaalf jaar samen en twee jaar huwelijk. De scheiding van de Mr. and Mrs. Smith-sterren werd in december 2024 definitief. Samen hebben ze zes kinderen: Maddox (25), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) en de tweeling Vivienne en Knox (18).

‘Heel weinig communicatie’

Een bron dicht bij Brad vertelde PEOPLE in juli 2024 dat de acteur en producent van F1 ‘vrijwel geen contact’ had met zijn volwassen kinderen, maar zijn jongere kinderen nog wel zag. Eerder deze maand meldde een bron aan het blad dat er tussen Brad en zijn kinderen ‘op dit moment heel weinig communicatie’ is. Die bron omschreef de situatie als ‘een tragedie’ en stelde dat de kinderen tegen hun vader zouden zijn opgezet. ‘Dit is het resultaat van een langdurige campagne om kinderen tegen hun ouder op te zetten’, vertelde de bron. ‘Het is een ongelooflijk trieste realiteit, maar niet verrassend na jarenlang waarin de ene ouder de kinderen tegen de andere heeft opgezet zonder rekening te houden met de gevolgen.’

Zahara gebruikte Jolie al langer

De naam Zahara Marley Jolie klonk al voordat de rechter de wijziging goedkeurde. Bij haar afstuderen aan Spelman College in Atlanta werd ze in mei onder die naam aangekondigd. Ook toen ze zich in november 2023 tijdens een toespraak voorstelde bij de studentenvereniging Alpha Kappa Alpha, gebruikte ze de naam Jolie zonder Pitt. Een bron vertelde PEOPLE in mei dat Angelina een ‘geweldige relatie’ met haar dochter heeft en aanwezig is bij ‘vrijwel alles’ waar Zahara bij betrokken is. ‘Ze moedigt alle kinderen echt aan om hun individualiteit te omarmen. Ze heeft altijd genoten van hun verschillende persoonlijkheden, interesses en talenten’, aldus de insider. ‘Ze doet haar best om te steunen wat belangrijk is voor ieder van hen.’