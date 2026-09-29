‘Saved By The Bell’-Dennis Haskins (75) overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Verdrietig nieuws voor liefhebbers van Saved by the Bell. Dennis Haskins, die jarenlang schooldirecteur Richard Belding speelde, is op 75-jarige leeftijd overleden. Zijn agent Jay Schachter zou het nieuws maandag aan Variety hebben bevestigd. Over de doodsoorzaak zijn geen verdere details vermeld.

Met zijn herkenbare uitroep “Hey, hey, hey, what is going on here?” probeerde Mr. Belding de leerlingen van Bayside High in het gareel te houden. Maar achter de acteur die op televisie orde moest scheppen, ging volgens Dennis Haskins zijn agent vooral een warme man schuil die zijn fans een bijzonder groot hart toedroeg.

‘Ik ben diepbedroefd’

In de aangeleverde verklaring wordt met veel liefde over Dennis Haskins gesproken. “Iedereen hield van meneer Belding en degenen onder ons die Dennis leerden kennen, hielden nog meer van hem.” Schachter, die volgens de tekst ruim twintig jaar zijn agent én goede vriend was, benadrukt hoeveel de acteur om zijn publiek gaf. “Hij had altijd tijd voor ze, wat er ook gebeurde.” Het verlies raakt hem diep: “Ik zal hem vreselijk missen. Ik ben diepbedroefd.”

Jarenlang het gezicht van Bayside High

Haskins was niet alleen in de oorspronkelijke Saved by the Bell te zien. Hij vertolkte de rol van Belding ook in voorloper Good Morning, Miss Bliss, vervolgserie Saved by the Bell: The New Class en de televisiefilm Saved by the Bell: Hawaiian Style. In de schoolserie stond hij naast onder anderen Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez, Dustin Diamond, Lark Voorhies, Tiffani-Amber Thiessen en Elizabeth Berkley. Als directeur kreeg zijn personage geregeld te maken met de streken van Zack Morris, A.C. Slater en Screech Powers. Daarnaast had Haskins rollen in verschillende andere producties, waaronder A Million Ways to Die in the West, Jennifer Falls en A Bennett Song Holiday.

Zingen en selfies in zijn ‘tweede thuis’

Ook in een aangehaald Instagrambericht van de voormalige karaokebar Dimples in Burbank wordt liefdevol bij Haskins stilgestaan. De acteur kwam er volgens het eerbetoon zo vaak dat sommige bezoekers dachten dat hij de eigenaar was. “Hij hield gewoon van de plek en de mensen die er kwamen”, luidt het bericht. Haskins genoot er van zingen, mensen ontmoeten en selfies maken met fans. Hoewel de zaak al jaren gesloten is, bleef de acteur ermee verbonden. De woorden waarmee Dimples hem herdenkt, sluiten aan bij het persoonlijke afscheid van zijn agent: “Hij was bij de meesten bekend als Mr. Belding uit Saved by the Bell, maar voor ons was hij veel meer dan dat.”

Bron: Variety