Wilfred Genee pakt de boormachine: openhartige gesprekken in ‘Vier Linkerhanden’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wilfred Genee verruilt de televisiestudio voor de gereedschapskist. In het nieuwe SBS6-programma ‘Vier Linkerhanden’ gaat hij samen met bekende Nederlanders klussen én in gesprek over persoonlijke momenten in hun leven.

In Vier Linkerhanden moet iedere aflevering binnen één dag een klus worden afgerond. Onder anderen Jesse Klaver, Noa Vahle, John en Kees de Bever, Tina Nijkamp, Britt Dekker, Bas Nijhuis en Heleen van Royen gaan samen met Wilfred Genee aan de slag. Het klussen vormt daarbij de aanleiding voor gesprekken over periodes waarin de gasten naar hun eigen leven moesten kijken en aan zichzelf moesten werken.

Wilfred Genee over ‘Vier Linkerhanden’

Wilfred presenteert het programma en werkt tegelijkertijd mee als kluspartner. Zelf noemt hij zich bepaald geen ervaren klusser. ‘Ik ben absoluut geen ervaren klusser, dus alleen dat levert al genoeg bijzondere momenten op. Maar je merkt dat als je samen aan een klus werkt, het al snel over veel meer gaat dan verf, planken of een boormachine. Juist tijdens het werk ontstaan gesprekken die eerlijk, persoonlijk en soms heel verrassend zijn. Dat maakt Vier Linkerhanden voor mij zo bijzonder. En dat mag ook wel, want van mijn kluskunsten moet het programma het niet hebben.’

Ervaren klusprofessional schiet te hulp

Wilfred en zijn gasten staan er tijdens de werkzaamheden niet helemaal alleen voor. Een ervaren klusprofessional adviseert hen over de aanpak en stuurt bij wanneer dat nodig is. De uitvoering blijft echter in handen van Wilfred en zijn gast, waardoor hun klusvaardigheid en onverwachte situaties voor luchtige momenten kunnen zorgen.

Vier Linkerhanden wordt geproduceerd door Apex. Het programma is vanaf zondag 1 november wekelijks om 18.30 uur te zien op SBS6.