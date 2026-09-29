Angela de Jong na val van trap: ‘Ik hoorde mijn man schreeuwen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Angela de Jong viel ’s nachts vijftien treden van de trap nadat ze plotseling duizelig was geworden. In ‘Renze’ vertelt ze over het ongeluk en het ernstige ijzertekort dat de oorzaak bleek.

Wanneer Renze Klamer opmerkt dat ze ook niet bij hem aan tafel had kunnen zitten, vertelt Angela de Jong dat ze eigenlijk onderweg was naar het toilet. ‘Ik ben vijftien treden naar beneden gevallen, terwijl ik me dat niet bewust was’, zegt ze. ‘Dat ik er met een paar blauwe plekken, wat schaafwonden en een kapot oor vanaf gekomen ben, dat is een wonder.’

Wakker onderaan de trap

Van de val zelf kan Angela zich niets herinneren. ‘Ik weet alleen dat ik dacht: mijn hemel, wat gebeurt me nu? Ik hoorde mijn man schreeuwen. Ik dacht alleen maar: er moet hier ergens een plant zijn waar ik straks tegen val, want die staat boven.’ Ze kwam uiteindelijk onderaan de trap bij, waar haar man met een natte doek over haar gezicht wreef. Angela vertelt dat ze na het ongeluk berichten kreeg van mensen bij wie een familielid door een vergelijkbare val was overleden. Zelf hield ze er geen botbreuken aan over. ‘Mensen breken van alles. Dat heb ik allemaal niet gehad, dus ik heb echt een engeltje op mijn schouder gehad.’ Er is inmiddels een hekje voor de trap besteld, laat ze weten.

Tekst gaat verder onder fragment uit gesprek Renze.

IJzertekort vastgesteld

Renze vraagt ook naar de oorzaak van de val, omdat die volgens hem een gesprek verdient. Angela vertelt dat ze in de voorafgaande week al last had van duizeligheid. ‘Toen dacht ik: ik moet even mijn bloeddruk een beetje in de gaten houden. Misschien heb ik ook wel weer bloedarmoede, want dat had ik weleens vaker gehad.’ Ze ging naar de huisarts, die een ernstig ijzertekort vaststelde. Angela had daar eerder over gelezen, maar volgens haar denken veel vrouwen er nog niet vanzelfsprekend aan om hun ijzer te laten controleren. Ze gebruikt nu ijzerpillen en zal opnieuw worden getest om te controleren of haar ijzerwaarde voldoende stijgt. ‘Dan moet het binnen een week of acht wel aanzienlijk verhogen. Dan moet ik me ook weer laten testen.’

Renze is sinds 31 augustus elke werkdag te zien om 22.00 uur bij RTL 4 en gelijktijdig live te streamen bij Videoland. De aflevering met Angela de Jong is ook terug te kijken op de streamingsdienst.