Rolf Wouters en zijn vrouw ieder hun eigen weg: ‘Juist uit liefde uit elkaar gegaan’

Tekst: Menno Smit

Ooit was Rolf Wouters een van de bekendste presentatoren van Nederland. Ruim twintig jaar geleden koos hij voor een leven buiten de schijnwerpers in Portugal.

Nu staat Rolf Wouters opnieuw voor een grote verandering. Na 37 jaar samen zijn hij en zijn vrouw uit elkaar. Aan Weekend vertelt Rolf over hun breuk.

Rolf Wouters gaat nieuw avontuur tegemoet

Wanneer Rolf vertelt dat hij Portugal wil verlaten en Weekend vraagt of hij de nieuwe bestemming met zijn vrouw overlegt, verrast het antwoord. “We zijn gescheiden. Nog niet zo lang geleden. We zijn nog steeds best friends en gaan nu allebei een nieuw avontuur tegemoet. Los van elkaar, maar wel met een hotline via de telefoon. Dat is best spannend.”

Een nieuwe liefde

Rolf staat open voor een nieuwe liefde. “Ik hoop wel dat mij dat nog een keer gegund is, want er is niets leukers dan verliefd worden. Maar ik word niet snel verliefd. En hoe ouder je wordt, hoe meer je hebt meegemaakt. Het zal niet makkelijk zijn, maar ik zeg ook niet: nooit meer. Mijn vrouw – officieel moet ik natuurlijk ex-vrouw zeggen – en ik hebben zelfs tegen elkaar gezegd: ‘Wie weet komen wij elkaar ooit weer tegen.’ Dat is meer grappend bedoeld, maar we waren zo gek op elkaar dat we allebei het gevoel hebben dat het bijna onmogelijk is dat iemand anders ooit de plek van de ander inneemt.”

Uit liefde uit elkaar

Dat ze zo gek op elkaar zijn, betekent niet dat het zonde is dat ze uit elkaar zijn gegaan. Rolf vertelt: “Eigenlijk zijn we misschien wel uit elkaar gegaan uit liefde. We waren 37 jaar samen. Dat is ons hele volwassen leven. Ik was 26 en zij 20 toen we bij elkaar kwamen. We waren zo met elkaar versmolten dat we elkaar misschien een beetje uitdoofden. We werden samen bijna één persoon. Hoe mooi het ook is dat we dat hebben meegemaakt, we voelden allebei dat we weer even onszelf moesten zijn. Natuurlijk zijn we verdrietig geweest om die beslissing. Maar we hebben afgesproken dat we voor altijd met elkaar verbonden blijven en altijd voor elkaar bereikbaar zijn.”

Het hele gesprek met Rolf Wouters is te lezen in Weekend 40. Die editie ligt vanaf woensdag 30 september in de winkels en is hier ook online te bestellen.