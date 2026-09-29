Lijfwacht prinses Diana neemt het op voor haar broer na uitspraken in boek

Tekst: Lisa Manche

Ken Wharfe, de voormalig lijfwacht van prinses Diana, neemt het op voor Charles Spencer, de broer van de overleden prinses. Spencer doet in zijn nieuwe boek Swan Song: Diana, My Sister verschillende onthullingen over de Britse koninklijke familie.

In gesprek met Vanity Fair vertelt Wharfe dat Diana het ‘zou hebben toegejuicht’ dat haar broer zich uitsprak over hoe zij werd behandeld door haar ex-schoonfamilie. Ook zegt hij dat hij niet twijfelt aan de beweringen van Diana’s broer.

Wraak nemen

Wharfe vermoedt dat Spencer wraak aan het nemen is. ‘Als broer denk ik dat hij daar alle recht toe heeft’, zegt hij. ‘Ik geloof hem en zijn versie van de gebeurtenissen. Ik zie niet in waarom hij dit zou verzinnen.’ Hij noemt het boek een voortzetting op de grafrede die Spencer in 1997 voor zijn zus hield. Ook daarin werd de koninklijke familie niet gespaard. ‘Spencer was haar klankbord. Alles kwam uiteindelijk bij hem terecht. Als broer beschermde hij haar.’

Uitgelaten reactie van Charles

In het boek schrijft Spencer onder meer over het moment waarop toenmalig prins Charles hoorde over de dood van zijn ex-vrouw. Hij zou ‘uitgelaten’ en als een ‘loterijwinnaar’ hebben geklonken. Deze beweringen zorgden voor een zeldzame reactie van Buckingham Palace. Volgens het hof zou de koning ervan bewust zijn dat ‘de pijn van rouw binnen de familie het redelijk vermogen kan vertroebelen’. Normaal gesproken reageert het Britse hof nooit op uitspraken in boeken.

Wharfe was in 1986 lijfwacht van prins William en prins Harry. Daarna was hij van 1987 tot 1993 de lijfwacht van Diana. In 1997 overleed zij door een auto-ongeluk in Parijs.