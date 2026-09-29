Johan Derksen over vertrek Estavana Polman bij Vandaag Inside: ‘Nu is zij alleen het slachtoffer’

Tekst: Lisa Manche

Johan Derksen kan zich niet helemaal vinden in de manier waarop Estavana Polman bij Vandaag Inside is weggegaan. Tijdens de uitzending van maandagavond zei hij dat de oud-handbalster beter door hem en zijn collega’s begeleid had moeten worden.

Wilfred Genee wil in de uitzending van Vandaag Inside terugkomen op het nieuws dat Estavana Polman als vaste tafelgast vertrekt. ‘Het is een beetje ongelukkig dat het zo naar buiten kwam’, stelt de presentator.

Weinig geluid

‘We wisten niet wat ze wel en wat ze niet zou kunnen’, zegt Johan. ‘Het bleek in die twee keer dat ze hier zat, dat ze heel goed kan babbelen over haar man de Ajax-voetballer en over handbal. Maar daarnaast gaf ze weinig geluid.’

Coachen

Johan vertelt dat Estavana recht had op een proeftijd van een half jaar. ‘Dat hadden wij eigenlijk haar moeten laten uitdienen en haar ook een beetje moeten coachen om haar op niveau te krijgen. Nu is zij alleen het slachtoffer. Dat vind ik wel lullig’, zegt Johan.

Geen vaste tafelgast meer

Afgelopen juli werd bekend dat Estavana vanaf augustus maandelijks zou aanschuiven bij Vandaag Inside. Maar vaste tafelheren Johan en René van der Gijp trokken de komst van Estavana in twijfel. Zondag werd bekend dat de oud-handbalster niet meer te zien zal zijn als vaste tafelgast. Eindredacteur Robbie Boerboom liet weten dat zowel Estavana als de programmamakers twijfelden over haar rol.