Soundos El Ahmadi openhartig over heftig ongeluk met waterscooter

Tekst: Redactie Weekend

In Casa di Beau reizen presentator Joris Linssen en cabaterier Soundos El Ahmadi af naar Italië om een aantal dagen door te brengen met Beau van Erven Dorens. Daar vertelt de comedienne openhartig over het trauma dat ze overhield aan een waterongeluk.

Casa di Beau wordt opgenomen in het noorden van Italië, bij het meer Maggiore. Als één ding kenmerkend is voor het programma dan zijn het, behalve de openhartige gesprekken, wel de indrukwekkende uitzichten over het glinsterende blauwe water, de gigantische villa’s en de bergen op de achtergrond.

Let op: dit artikel bevat spoilers over het ongeluk van Soundos.

Trauma rondom waterscooter

Om het ‘nederige stulpje’ van het programma te bereiken, reizen de drie per boot over het meer. Terwijl Beau achter het stuur kruipt om de varen, zegt Soundos dat ze het eng vindt. In de voice-over is de stem van Beau te horen: ‘Soundos heeft jaren geleden een ongeluk gehad met een waterscooter. Ik heb onderschat hoeveel impact dat nog op haar heeft.’

Op de boot barst Soundos in tranen uit. Volgens Beau was het niet zijn bedoeling om haar meteen te confronteren met haar trauma, waarop Soundos antwoordt: ‘Ik vindt het gewoon stom. Ik heb altijd zoveel liefde gehad voor het water en dat is gewoon van me afgepakt door een ongeluk. Terwijl ik dit heel mooi vind.’ Joris Linssen knijpt bemoedigend in haar hand als een teken van steun.

Soundos El Ahmadi over therapie

Soundos vertelt dat ze veel over het ongeluk heeft gepraat met een professional. ‘Ik heb hier heel veel over gesproken. Eigenlijk zou ik EMDR moeten doen voor dit, maar ik heb geen tijd, want het is best wel een heel zware therapie. Maar ja, ik heb de therapie niet gevolgd en ik zit alsnog gewoon hier.’

Met EMDR verwijst ze naar Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende of ingrijpende gebeurtenis, zoals een ongeluk of een ander trauma.

Heftig ongeluk

Later in de aflevering komt het ongeluk nog eens aan bod. ‘Welkom dame en heer, op trauma island’, zegt Beau, terwijl hij zijn gasten begeleidt naar twee waterscooters. ‘We hebben zo’n ding hier en ik vind het gewoon eng om het aan je te vragen, maar misschien denk je wel: het lijkt me wel goed om er weer een keer op te gaan zitten. Want jij deed dat vroeger best wel veel toch?’

Soundos haalt haar herinneringen aan het ongeluk op, dat gebeurde op negentienjarige leeftijd in Marokko. ‘Ik ging het water in, de zee in, want je wilt natuurlijk niet varen waar mensen aan het zwemmen zijn, dus ik dacht: diep de zee in. En toen kwam er van links een man op een driepersoons Sea-Doo. Dat is ook een waterscooter, maar dat zijn hele grote zware dingen. Dat is nog net niet een mini-speedboot qua gewicht.’

Terwijl Soundos de man ruimte wilde geven, gaf hij juist gas. Pas de laatste twee seconden waarop hij haar zag, schrok hij. ‘Hij komt tegen mijn linkerbeen en ik vlieg zo de lucht in, als in een tekenfilm, het water in. Ik kom omhoog en toen op een gegeven moment voelde ik pijn.’ Volgens de arts heeft Soundos enorm veel geluk gehad. ‘Hij kwam tegen mijn linkerbeen aan en als hij dichter bij mijn ruggengraat was geweest, dan had ik echt een probleem gehad.’

De eerste stap

Soundos vervolgt dat ze juist door het ongeluk ‘meer schijt’ heeft aan dingen. ‘Ik ben wel angstig voor water en zo, maar voor het leven ben ik niet zo bang.’ Wel gaf het geluid van een waterscooter haar lange tijd rillingen. Toch durft ze bij Beau achterop de waterscooter te stappen, terwijl hij heel rustig over het water rijdt. ‘Babysteps. Want het water is wel rustig’, aldus Soundos. Eenmaal op de waterscooter lukt het haar zelfs om te lachen en zwaaien naar Joris, die aan de kant staat te wachten.