Vivienne van den Assem openhartig over trauma rondom Peter R. de Vries

Tekst: Redactie Weekend

In Casa di Beau reizen zanger Rob Kemps en presentatrice Vivienne van den Assem af naar Italië om een paar dagen door te brengen met Beau van Erven Dorens. Daar vertelt de presentatrice openhartig welke impact de moord op Peter R. de Vries op haar heeft gehad.

Beau van Erven Dorens schuwt het niet om zijn gasten in Casa di Beau te vragen naar persoonlijke onderwerpen. Tegen het einde van de aflevering vraagt hij aan Vivienne van den Assem: ‘Ik wilde nog even een trauma bij jou aanspreken, vind je dat goed?’ Vivienne zegt dat ze maar één trauma kan bedenken: de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Vivienne van den Assem over Peter R. de Vries

De presentatrice beaamt dat zij en haar collega’s bij RTL Boulevard een collectief trauma hebben opgedaan van de gebeurtenissen op 15 juli 2021. Die avond werd Peter R. de Vries neergeschoten in het centrum van Amsterdam nadat hij de studio van RTL Boulevard verliet.

Vivienne was zelf niet in de studio op de beruchte avond. ‘Ik weet nog dat ik boven was, thuis, en mijn telefoon ging over. Het was een vriend die vroeg: ‘Ben jij in de studio?’ (…) Toen dacht ik: er is iets aan de hand. Toen kwamen meteen al die meldingen binnen en het journaal en zo. Ik dacht: wát is er gebeurd?’

Dreiging op het programma

Voor Vivienne was het moment ‘heel ongrijpbaar’. ‘Ik zag van alles voorbijkomen, maar ik kon met niemand echt contact opnemen. En niemand daar wist ook nog precies wat er aan de hand was, want een groot deel van het team was nog niet vertrokken uit de studio. Dus die kregen het ook stukje bij beetje te horen. Dus dat was de eerste fase, zou ik het maar even noemen, want toen we eenmaal met de uitzendingen verder gingen en ik weer zelf in de studio stond, kwam de dreiging op het programma ineens aan de orde.’

Ze vertelt dat de studio ontruimd moest worden. ‘Dat is gewoon niet uit te leggen. Alles stond al wel onder spanning en de emoties zaten bij iedereen hoog, omdat het zo’n absurde situatie was.’ Vivienne vervolgt dat iedereen wel wist dat er een dreiging bestond richting Peter R. de Vries. ‘Maar je verwacht gewoon niet dat je onderdeel bent van dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.’

Lange nasleep

Vivienne stelt dat er vanuit alle partijen, zoals de producent en het team, een goede aanpak was rondom nazorg. Toch denkt ze dat het voor veel mensen uit haar eigen omgeving niet te bevatten was wat voor nasleep de gebeurtenissen hebben gehad op het programma en het hele team. ‘Ik denk dat het echt wel een hele poos heeft geduurd voordat iedereen weer met een soort van rust in die studio is gaan staan.’

RTL Boulevard werd tijdelijk opgenomen in een zwaar beveiligde studio in Hilversum. De spanning daarvan nam Vivienne naar eigen zeggen mee naar huis. Ondanks alles voelde het voor haar goed om haar werk weer op te pakken. Thuis besprak ze hoe haar gezinsleden daarachter stonden. ‘De eerste keer in de auto naar de studio, onder die andere omstandigheden, is dat wel door mijn hoofd gegaan: wacht even, wat ga ik nou precies doen?’ Ze concludeert: ‘Het is echt wel een beetje een trauma geworden.’ Inmiddels, vijf jaar later, is die druk grotendeels verdwenen. ‘Maar het heeft dus echt best wel tijd nodig gehad voordat het echt wat rustiger is geworden.’