Verborgen verdriet van ‘B&B Vol Liefde’-Caroline: zwaar auto-ongeluk met grote gevolgen

Tekst: Redactie Weekend

B&B Vol Liefde Caroline Kist (67) heeft een heftig verleden. Ze belandde in een zwaar auto-ongeluk en verloor haar twee naasten. ’Mijn mond was uitgescheurd tot aan mijn oor, je keek zo naar binnen. En mijn linkeroog lag er half uit. Een beroemde plastisch chirurg heeft een wonder verricht.’

Aan Weekend vertelt Caroline dat ze zich er anders uitziet in B&B Vol Liefde dan in het echt. ‘Ik had drie interviews per dag, maar dat werd met de zon vol in mijn gezicht gedaan. Dus ik moest mijn ogen vaak dichtknijpen, waardoor je allemaal rimpeltjes zag en ik er heel anders uitzag dan hoe je me normaal treft. Ik werd dus eigenlijk op mijn onvoordeligst neergezet. Ik heb dat ook tegen de casting gezegd, maar als het al is uitgezonden, heb je er natuurlijk geen invloed meer op. Dat vind ik wel heel jammer.’

Zwaar auto-ongeluk

Toen Caroline 21 was, heeft ze een heel zwaar auto-ongeluk gehad, vertelt ze aan Weekend, waarin haar vriend en beste vriendin zijn omgekomen. ‘Ik kwam er als enige uit. Je begrijpt dat er niet veel meer van me over was. Ik ben twee keer klinisch dood geweest, toen ik naar het ziekenhuis werd gebracht. Vervolgens lag ik lange tijd op de intensive care en daarna nog een tijdlang thuis. Een pittige periode. Ik deed geregeld modellenwerk en modeshows; dat was gelijk voorbij. Om dat op je 21ste mee te moeten maken, is heftig.’

Plastische chirurg noemt Caroline zijn paradepaardje

Over haar gezicht vertelt de B&B Vol Liefde-ster: ’De linkerhelft was voor een heel groot stuk weggeslagen. Mijn mond was uitgescheurd tot aan mijn oor, dus je keek zo naar binnen. Mijn linkeroog lag er half uit, dat is weer teruggezet. In het begin was niet duidelijk of ik er nog zicht mee had. Tijdens de tv-opnames zei ik ook: je moet wel mijn goede kant filmen. Ik had destijds gelukkig een heel goede en beroemde plastisch chirurg, die dienst had toen ik het ziekenhuis werd binnengebracht. Hij heeft echt een wonder verricht. Hij noemde mij daarna ook altijd zijn paradepaardje. Dat zegt wel genoeg, denk ik.’

Oorzaak en gevolgen ongeluk

Het ongeluk ontstond doordat haar vriend te hard reed. ’Hij had te hard gereden en zo belandden we tegen een boom. En een boom loopt niet weg, hè? Het is gewoon niet goed ingecalculeerd. Ik zat voorin, dus eigenlijk op de gevaarlijkste plaats. We waren op weg naar een restaurant, rond 19.20 uur. Ik had een black-out toen ik bijkwam, je weet er gewoon niks meer van. Ik ben teruggegaan naar die plek, om te zien of het zou terugkomen, maar dat gebeurde niet echt.’

Van het ongeluk heeft ze nog steeds weleens last. ‘Van mijn oog. Ik ben daar ook weer voor naar het oogziekenhuis geweest in Spanje. Dat zicht is minder en het lijkt ook steeds minder te worden. Dus nu zijn we aan het kijken of we er een lensje in kunnen zetten. Net als andere mensen als ze wat ouder worden.’

Lees het hele gesprek met Caroline in Weekend 39. Bestellen kan hier!