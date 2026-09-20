Prins Harry over zijn eerste weken in het Verenigd Koninkrijk

Tekst: Lisa Manche

Prins Harry is voor het eerst sinds zijn terugkeer in het Verenigd Koninkrijk in het openbaar verschenen. De prins sprak zich uit over de eerste weken in zijn thuisland, die niet geheel onbewogen waren.

De 42-jarige prins was afgelopen week aanwezig bij de Invictus Spirit Awards, een evenement waar oud-militairen worden geëerd. Journalisten van HELLO! waren op locatie aanwezig en konden de prins kort spreken.

Invictus Spirit Awards

‘Het betekent alles voor ons’, vertelt Harry over het evenement. ‘Het heeft vele weken, maanden en jaren geduurd om dit te realiseren. Dus om een ​​zaal vol te hebben met, zeg maar, 340 mensen, Invictus-deelnemers van over de hele wereld en hun families, uit alle tijdzones die er bestaan… het is ons gelukt.’

Veelbewogen weken

Als een journalist hem vraagt naar de afgelopen weken met zijn vrouw Meghan en twee kinderen in het Verenigd Koninkrijk, antwoordt hij dat het ‘nogal veelbewogen’ was. ‘Maar goed, we gaan er nu volop tegenaan. De kinderen zitten op school. We zijn blij. En zoals ik al zei, het is geweldig om weer op Britse bodem te zijn, en we kijken uit naar Birmingham volgend jaar voor de Invictus Games die eraan komen’, vertelt de prins.

Kinderen van school

Afgelopen week werd bekend dat Harry en Meghan hun kinderen om veiligheidsredenen van hun nieuwe school moesten halen. De veiligheid van de kinderen op weg naar en van school kon niet voldoende worden gegarandeerd.

BRON: HELLO!