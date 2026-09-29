Chantal Jansen baalt van foto op podium met Céline Dion: ‘Ik wens jullie allemaal een fijne dag’

Tekst: Lisa Manche

Chantal Janzen heeft een bijzondere avond achter de rug. De presentatrice was maandagavond als ambassadeur van LOréal Paris aanwezig bij Le Défilé 2026. Ze stond daar onder meer met Céline Dion op het podium.

Maar 7,7 miljoen volgers

Een avond zoals die van Chantal, maak je niet zomaar mee. Helaas werd Chantal vanochtend wakker met een foto waar ze wat minder enthousiast over is. Gekscherend plaatst ze de desbetreffende foto op haar eigen Instagram account. ‘Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag’, schrijft ze bij de foto die eerder verscheen op het account van Entertainment Tonight. ‘Met maar 7,7 miljoen volgers’, voegt Chantal eraan toe.

Optreden van Céline Dion

De show waarvoor Chantal was uitgenodigd vond plaats op Place Joffre, tussen de Eiffeltoren en de École Militaire, als onderdeel van de Paris Fashion Week. Céline Dion trad als verrassing op en sloot haar optreden af met het nummer I’m Alive. Daarna werd ze op het podium vergezeld door verschillende LOréal-ambassadeurs, onder wie Chantal. Ook sterren als Eva Longoria, Kendall Jenner, Heidi Klum, Andie MacDowell, Simone Ashley en Kristen Bell waren bij de show aanwezig.

Naast haar ambassadeurschap voor LOréal, is Chantal Janzen ook druk met andere projecten. Zo volgt ze haar goede vriend Martijn Krabbé op als presentator van Kopen Zonder Kijken.