B&B Vol Liefde-Caroline en Arie geven update over relatie

Tekst: Lisa Manche

Na een tijd van onduidelijkheid is de vonk tussen Caroline en Arie uit B&B Vol Liefde dan toch overgeslagen. De twee bevestigen dat ze officieel ‘verkering’ hebben.

Op bezoek in Spanje

Tijdens de reünie van B&B Vol Liefde was het nog niet duidelijk of er meer dan een vriendschap was ontstaan tussen Caroline en Arie. Na de reünie besloot hij om het vliegtuig naar Spanje te pakken om Caroline op te zoeken. Maar voordat hij dat deed wilde hij wel meer duidelijkheid hebben. ‘Dan ben ik niet voor niets hierheen gekomen’, vertelde hij eerder aan Shownieuws.

Vonk overgeslagen

Inmiddels is er meer bekend over de prille liefde tussen de twee, want na tien dagen samen in Spanje bevestigen ze in een interview met Omroep West dat de vonk is overgeslagen. ‘Volgens mij wel’, zegt Arie. Maar Caroline maakt voor eens en altijd een einde aan de twijfels: ‘Laten we het zo zeggen: we hebben verkering.’

Elkaar beter leren kennen

Caroline vertelt dat de afwezigheid van de camera’s heeft geholpen om elkaar op een andere manier te zien. ‘Je leert elkaar nu pas echt goed kennen. We doen gewoon andere dingen. Gisteren zijn we gezellig met vrienden van mij op het strand gaan eten. Dat gaat niet als die camera’s er zijn.’

Aan één blik genoeg

En wat maakt dat ze uiteindelijk voor Arie is gevallen? ‘Arie is een heel goede en lieve man. Hij kan alles. Hij is een kluskampioen en hij is goed met de honden.’ Arie laat op zijn beurt weten dat de openheid van Caroline hem aanspreekt. ‘Wat je ziet, is wat je krijgt’, zegt hij. ‘De liefde voor honden is natuurlijk bijna grenzeloos. We begrijpen elkaar gewoon heel snel en heel goed. We hebben eigenlijk aan één blik al genoeg.’

Over samenwonen wordt nog niet gesproken. De twee houden allebei hun eigen levens in Nederland en Spanje, maar zoeken elkaar veel op.