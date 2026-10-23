Tim Hofman ontkent mishandeling na aangifte: ‘Ik heb niemand geslagen’

Tekst: Sabine van der Spoel

Tim Hofman zou tijdens opnames van zijn programma ‘BOOS’ een vrouw hebben geslagen. De presentator ontkent de beschuldiging en kondigt aan binnenkort met beelden te komen.

Volgens juicekanaal Reality.FBI heeft een vrouw afgelopen dinsdag aangifte gedaan tegen Tim Hofman wegens mishandeling. Het kanaal beweert de aangifte te hebben ingezien. De vrouw zou door een klap van de presentator een blauwe plek hebben opgelopen en pijn hebben gehad.

Tim Hofman reageert op beschuldiging

De vrouw zou inmiddels juridische hulp hebben ingeschakeld. Shownieuws heeft Tim om een reactie gevraagd, maar volgens de presentator is er van mishandeling geen sprake. ‘Dit is absolute onzin. Ik heb helemaal niemand geslagen’, laat hij weten. Waarom de vrouw aangifte tegen hem zou hebben gedaan, is hem naar eigen zeggen niet duidelijk.

Beelden in ‘BOOS’

Tim vertelt dat de vrouw binnenkort te zien zal zijn in een aflevering van BOOS. Daarin wil hij ook aandacht besteden aan de beschuldigingen. ‘Degene die aangifte heeft gedaan zit binnenkort in een BOOS-uitzending. We zullen hier spoedig even op terugkomen, met beeld erbij!’ Tegenover Shownieuws benadrukt hij nogmaals: ‘Het feit is: ik heb niemand geslagen, dat heb ik ook nooit gedaan en zou dat ook nooit doen.’ Wat er tijdens de opnames precies is voorgevallen, is vooralsnog niet onafhankelijk vastgesteld.