Vader Meghan Markle onder vuur na melding van zoon over grote hoeveelheid aan kinderporno

Tekst: Sabine van der Spoel

Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, is onderwerp van een politieonderzoek op de Filipijnen. Zijn eigen zoon heeft hem aangegeven nadat hij naar eigen zeggen een grote hoeveelheid beelden van seksueel kindermisbruik ontdekte tussen de bezittingen van zijn vader.

De beschuldigingen aan het adres van Thomas Markle zijn ernstig. Volgens de Britse krant The Sun trof zijn zoon Thomas Markle Jr. honderden, mogelijk zelfs duizenden beelden aan in het voormalige huis van zijn vader in Cebu. De Filipijnse autoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart naar de vondst.

Schokkende ontdekking

Thomas Jr. zou de eerste beelden hebben aangetroffen toen hij tussen de spullen van zijn vader op zoek was naar een telefoon. Op een achtergelaten toestel ontdekte hij naar eigen zeggen een video met seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Later onderzocht hij met hulp van een IT-specialist ook drie harde schijven die zich tussen de bezittingen bevonden. Daarop zouden nog veel meer beelden hebben gestaan. Tegenover The Sun vertelt hij: ‘Toen ik dit materiaal vond, was ik geschokt en had ik geen andere keuze dan mijn vader aan te geven.’ Thomas Jr. zegt dat hij jarenlang voor zijn vader heeft gezorgd, maar inmiddels ieder contact met hem wil verbreken.

Politie start onderzoek

Thomas Jr. meldde zijn ontdekking op 10 juli bij verschillende Amerikaanse instanties, waaronder de FBI. Omdat een reactie uitbleef, besloot hij ook de overige spullen van zijn vader te onderzoeken. Inmiddels heeft hij op de Filipijnen een beëdigde verklaring afgelegd. De autoriteiten hebben een speciale onderzoeksgroep aangesteld en willen vier dozen met materiaal forensisch laten onderzoeken. Ook de FBI heeft de verklaring ontvangen en zou mogelijk een eigen onderzoek beginnen. Of Thomas Markle daadwerkelijk strafbare feiten heeft gepleegd, staat niet vast.

Thomas Markle verblijft momenteel in een zorg- en revalidatiecentrum in Florida. Hij keerde eerder dit jaar terug naar de Verenigde Staten nadat hij ernstige gezondheidsproblemen kreeg, die uiteindelijk leidden tot de amputatie van zijn linkerbeen. Met zijn dochter Meghan heeft hij sinds 2018 geen contact meer. Ook haar echtgenoot prins Harry heeft hij nooit ontmoet. Een bron uit Meghans omgeving reageert tegenover The Sun op de beschuldigingen: ‘Misschien begrijpen mensen nu eindelijk waarom ze sinds 2018 niets meer met haar vader te maken wil hebben.’

Bron: The Sun