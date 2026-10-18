Prins Harry en Meghan Markle slaan kerst met koning Charles mogelijk over: dit zijn hun plannen

Tekst: Sabine van der Spoel

Prins Harry en Meghan Markle zouden de kerstdagen met hun kinderen Archie en Lilibet in Californië willen doorbrengen, in plaats van bij de Britse koninklijke familie. Dat beweert een niet bij naam genoemde vriend van het stel tegenover de Britse krant Daily Mail.

Prins Harry en Meghan Markle verhuisden eind augustus onverwacht terug naar het Verenigd Koninkrijk, nadat ze zes jaar in de Verenigde Staten hadden gewoond. Een gezamenlijke kerst met de koninklijke familie had een gelegenheid kunnen zijn om de banden met koning Charles en prins William aan te halen. Volgens een ingewijde hebben de hertog en hertogin van Sussex echter andere plannen voor de feestdagen.

Terug naar Californië voor de feestdagen

Een vriend van het stel vertelt aan de Daily Mail dat Harry en Meghan de komende maanden zo veel mogelijk buiten de schijnwerpers willen blijven. Rond de kerst zouden ze vervolgens terugkeren naar Californië. Het gezin heeft de woning in Montecito behouden en kan daar tijdens de vakantie verblijven. Ook zouden de schoolvakanties en vrije weken van de kinderen mogelijk worden doorgebracht in Californië of Portugal, waar het echtpaar eveneens een huis bezit.

Oma Doria kan haar kleinkinderen zien

Een verblijf in Californië biedt de kinderen bovendien de mogelijkheid om tijd door te brengen met hun grootmoeder van moederskant. Doria Ragland, de moeder van Meghan, woont in de omgeving van Los Angeles en is sinds de verhuizing van het gezin naar de Verenigde Staten in 2020 nauw betrokken gebleven bij hun leven. Ondertussen zagen koning Charles en koningin Camilla hun kleinkinderen Archie en Lilibet afgelopen juli voor het eerst in vier jaar weer persoonlijk, tijdens een ontmoeting op Highgrove.

Geen excuses aan de koninklijke familie?

Naast de kerstplannen is er opnieuw onduidelijkheid over de verhouding tussen de Sussexes en de rest van de koninklijke familie. Eerder meldde de Express dat Harry en Meghan mogelijk excuses wilden aanbieden na hun eerdere kritiek op het koningshuis. Tijdens hun interview met Oprah Winfrey in maart 2021 vertelde Meghan dat een niet bij naam genoemd lid van de koninklijke familie vragen had gesteld over de huidskleur van haar ongeboren zoon. Volgens een bron van de Daily Mail klopt het recente bericht over een mogelijke toenadering echter niet. Ook het verhaal dat het stel met prins William en Kate om tafel zou willen, wordt door die ingewijde tegengesproken.