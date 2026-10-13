Prins William vond steun bij schoonmoeder Carole tijdens kankerdiagnose Kate

Tekst: Sabine van der Spoel

Prins William leunde tijdens de kankerdiagnose van Kate op zijn schoonmoeder Carole Middleton. Volgens koningshuisdeskundige Robert Jobson was zij een belangrijke steun voor de Britse troonopvolger in een moeilijke periode.

Carole zou regelmatig tijd met William hebben doorgebracht om met hem te praten, terwijl ze ook een belangrijke rol speelde in de zorg voor haar kleinkinderen. In gesprek met Hello! vertelt Robert hoe de band tussen de twee door de jaren heen is gegroeid. De moeder van Kate is inmiddels een vertrouwd gezicht binnen het gezin van de prins en prinses van Wales.

Steun in moeilijke periode

‘Toen alles uit elkaar viel en hij iemand nodig had om mee te praten, was zij er voor hem’, vertelt Robert Jobson over de steun die Carole haar schoonzoon bood. Volgens de journalist gingen de twee samen naar de pub om bij te praten. ‘Ze is een goede gesprekspartner geweest, met een wijze blik op de zaken.’

Ook tijdens de behandeling van Kate bleef Carole betrokken bij het gezin. Haar aanwezigheid bood William de mogelijkheid om een deel van zijn koninklijke verplichtingen te blijven vervullen. De steun van Carole en haar echtgenoot Michael was daarbij volgens de berichtgeving van grote betekenis.

Band gaat terug tot begin relatie met Kate

De hechte relatie tussen William en zijn schoonfamilie bestaat al sinds het begin van zijn relatie met Kate. Volgens koningshuiscommentator Tina Brown raakte de prins al na ongeveer een jaar verknocht aan de familie Middleton. In haar boek The Palace Papers: Inside the House of Windsor – the Truth and the Turmoil beschreef ze hoe hij zich thuis voelde bij het gezin.

William bracht graag tijd door bij de Middletons en koos er in 2011 zelfs voor om Kerstmis met hen te vieren in plaats van met de koninklijke familie. Ook ging hij met hen op vakantie en verhuisde hij zijn quad naar hun landgoed. De goede verstandhouding met Carole kwam in 2024 opnieuw in beeld tijdens Royal Ascot, toen William haar hielp nadat haar hak vast was komen te zitten in het gras.

Ook belangrijke rol bij de kleinkinderen

Carole en Michael zijn al vanaf de geboorte van prins George nauw betrokken bij het leven van hun kleinkinderen. Michael maakte in 2013 de eerste foto van zijn kleinzoon, zodat William en Kate daarvoor geen externe fotograaf hoefden in te schakelen. Een jaar later reisde Carole met het gezin mee naar Australië en Nieuw-Zeeland om te helpen bij de verzorging van George.

Ook in Kates videoboodschap over het afronden van haar chemotherapie in 2024 was de familie Middleton aanwezig. Op de beelden waren William, Kate, hun drie kinderen en de ouders van Kate samen te zien. Volgens Jo Elvin, voormalig presentator van Palace Confidential, onderstreepte de video hoe belangrijk de Middletons zijn binnen het gezinsleven van William en Kate. Eerder dit jaar opperden koningshuisdeskundigen bovendien dat William zijn schoonouders mogelijk een grotere rol binnen de monarchie zou kunnen geven. Daarvoor zou wel een ingrijpende verandering van de bestaande structuur nodig zijn.

Bron: Hello!