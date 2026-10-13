TOTO keert volgend jaar terug naar Nederland voor een concert in Groningen

Tekst: Sabine van der Spoel

TOTO verrast fans met nieuws over hun jubileumtour. De Amerikaanse rockband staat op 3 juli 2027 in het Stadspark als onderdeel van de 50th Anniversary Tour.

De groep, die wereldwijd bekendheid verwierf met hits als Africa en Hold the Line, heeft vooralsnog slechts twee andere concerten voor de komende tournee aangekondigd. Beide staan gepland in Japan. Concertorganisator MOJO maakte de Nederlandse datum dinsdag bekend.

Steve Lukather kijkt uit naar optreden in Groningen

Gitarist en zanger Steve Lukather benadrukt dat Nederland al vanaf het begin een belangrijke plek inneemt in de geschiedenis van TOTO. ‘Nederland was het eerste land dat Hold The Line naar de nummer 1-positie bracht. Sindsdien is Nederland een geweldige plek voor Toto geweest – jaar na jaar, al een halve eeuw lang’, vertelt hij.

De band werd in 1977 opgericht, met Lukather vanaf het begin als gitarist. Voor het concert in Groningen staat hij opnieuw op het podium met zanger Joseph Williams en de andere bandleden. Lukather kijkt uit naar het optreden op 3 juli en verwacht dat het een geweldige dag wordt.

Kaartverkoop start deze week

Wie de band live wil zien, kan vanaf vrijdag 16 oktober kaarten kopen voor het concert in Groningen. Het optreden maakt deel uit van de tournee waarmee TOTO zijn vijftigjarige geschiedenis viert.

De vorige keer dat de Amerikaanse band in Nederland optrad, was in februari 2025. Toen stond TOTO in de GelreDome in Arnhem.