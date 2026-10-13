Martien Meiland vond Expeditie Robinson-deelname Maxime Meiland maar niets: ‘Waar begin je aan?’

Tekst: Sabine van der Spoel

Maxime Meiland heeft zelf de stoute schoenen aangetrokken en aangeklopt bij de makers van ‘Expeditie Robinson’. De realityster vertelt dat ze al langer interesse had in het programma, maar dat haar ouders niet meteen net zo enthousiast waren.

In de uitzending van Radio 538 op dinsdagochtend legde Maxime Meiland uit waarom ze zich uiteindelijk aanmeldde. Na het einde van de realityserie van haar familie zag ze de kans om aan het survivalprogramma mee te doen. Haar vader Martien had er echter zijn bedenkingen bij.

Het moment

Jarenlang was de familie Meiland exclusief verbonden aan Talpa, waardoor deelname aan het RTL-programma niet mogelijk was. Hoewel Maxime in die periode naar eigen zeggen weleens was gevraagd, besloot ze pas actie te ondernemen toen de samenwerking met Talpa ten einde kwam. De realityserie van de familie stopte in 2025, na zes jaar op SBS6.

‘En toen we gingen stoppen, dacht ik: ja, dit is het moment. Ik ga het nu doen’, vertelde ze op de radio. RTL maakte maandag bekend welke kandidaten meedoen aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson.

Ouders zagen deelname niet zitten

Dat Maxime zich voor het avontuur inschreef, heeft volgens haar ook te maken met haar competitieve instelling en liefde voor spelletjes. ‘Ik ben heel erg competitief’.

Haar ouders Martien en Erica Meiland deelden haar enthousiasme echter niet meteen. ‘Mijn vader zei: kind waar begin je aan? Wat moet je daar? Er is geen wijn, geen borrelplank en misschien zit je wel met mensen die je helemaal niet mag’, vertelde ze over de reactie van haar vader.

Geheim houden

Om te voorkomen dat haar deelname voortijdig bekend werd, hoefde Maxime Meiland naar eigen zeggen geen ingewikkeld verhaal te verzinnen. Ze vertelde haar omgeving simpelweg dat ze aan een televisieprogramma meedeed waarover ze niets mocht vertellen. Dat leverde volgens haar weinig vragen op. ‘En dat vond niemand raar. Ik heb daar ook niet echt vragen over gehad’, aldus de tv-persoonlijkheid.