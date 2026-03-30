Maxime Meiland en tegenpartij treffen schikking na jarenlange rechtsstrijd

Aan de juridische strijd tussen Maxime Meiland en de man die zij in haar biografie beschrijft als haar vermeende verkrachter, is een einde gekomen. Na een slepende periode van drie jaar hebben beide partijen besloten alle procedures stop te zetten en een schikking te treffen. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht dat maandag naar buiten is gebracht.

De kwestie ontstond na de publicatie van Maximes boek ‘Maxime: Misbruikt, ontspoord en nu… gelukkig!‘ in maart 2023. Daarin schrijft ze over een ingrijpende gebeurtenis uit haar jeugd, toen ze 14 jaar was, die zij zelf als verkrachting heeft ervaren. De man over wie het gaat bestreed die lezing, waarna de zaak uitmondde in meerdere rechtszaken.

Met de schikking komt daar nu een punt achter, al blijven beide partijen inhoudelijk van mening verschillen. In het gezamenlijke statement staat dat zij het ‘fundamenteel oneens’ blijven over de beschrijvingen in het boek. Wel geven ze aan elkaars ervaringen en standpunten te respecteren. Ook is afgesproken dat beide partijen zich in de toekomst publiekelijk mogen blijven uitlaten over hun eigen kant van het verhaal.

Verder hebben Maxime en de tegenpartij afgesproken elkaar over en weer niets meer te verwijten. Daarmee komt een definitief einde aan de lopende procedures en richten beide partijen zich op de toekomst.

Maxime laat in een schriftelijke verklaring weten opgelucht te zijn dat de zaak nu achter haar ligt. “Ik ben blij dat er vandaag een einde is gekomen aan een langslepende procedure”, aldus de realityster. “Ik merkte dat het me zwaar viel om telkens mijn verhaal te moeten doen.”

Ook Peter Schouten, de advocaat van de man in kwestie, reageert op de uitkomst. Hij laat weten dat zijn cliënt tevreden is met de getroffen regeling en de zaak daarmee als afgerond beschouwt.

Welke afspraken precies zijn gemaakt, maken beide partijen niet openbaar. Wel is duidelijk dat de zaak hiermee definitief wordt afgesloten.

