Tom Hanks ziet Toy Story 6 met AI-Woody gebeuren: ‘Een beangstigende gedachte’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tom Hanks is terug als Woody in Toy Story 5, dat met een wereldwijde openingsopbrengst van 312 miljoen dollar een record vestigde voor de franchise. Door dat succes wordt nu al gekeken naar een mogelijk vervolg.

De Toy Story-reeks bestaat inmiddels 31 jaar en blijft onverminderd populair. Toch vindt Tom Hanks dat een zesde film niet zomaar gemaakt moet worden. Volgens hem moet er echt een goede reden zijn om Woody en de andere personages opnieuw terug te brengen.

Nieuwe Toy Story moet iets toevoegen

‘Als je nog een Toy Story gaat maken, moet het de moeite waard zijn’, vertelde Tom Hanks aan Entertainment Weekly. ‘Het moet geweldig zijn. Je moet een thema behandelen dat niet alleen maar wordt uitgerekt omdat mensen de titel leuk vinden. Ik bedoel, het is ongetwijfeld een enorme commerciële onderneming, dat ontken ik niet. Maar tenzij het goed, nieuw en fris is, is er geen reden om het überhaupt te doen.’

Disney heeft veel materiaal van Woody

Tegelijkertijd weet Tom dat Disney hem mogelijk niet eens nodig heeft om Woody in een toekomstige film te laten terugkeren. De studio beschikt na al die jaren over veel opgenomen dialogen van de acteur als het personage, waardoor AI volgens hem gebruikt zou kunnen worden om nieuwe zinnen samen te stellen. ‘De tijd is onoverwinnelijk,’ zei Tom. ‘De vraag is of we een soort versie van mezelf in elkaar kunnen zetten. Elk woord dat we ooit in Toy Story hebben opgenomen, staat ergens digitaal opgeslagen, dus ze kunnen alles samenstellen wat ze maar willen.’

Tekst gaat verder onder video over de Toy Story film en Taylor Swift.

Tom en Tim noemen het een eng idee

Tom en Tim Allen, de stem van Buzz Lightyear, vinden dat idee allebei ‘een angstaanjagende gedachte’. In The Adam Buxton Podcast sprak Tom in 2023 al over de opkomst van AI en deepfake-technologie. ‘De eerste keer dat we een film maakten waarin een enorme hoeveelheid van onze eigen data in een computer was opgeslagen – letterlijk hoe we eruit zagen – was in de film The Polar Express,’ zei hij. ‘We zagen dit aankomen, we zagen dat er een mogelijkheid zou komen om nullen en enen uit een computer te halen en er een gezicht en een personage van te maken. Dat is sindsdien alleen maar miljard keer zo groot geworden en we zien het overal.’

Rollen kunnen eindeloos doorgaan

Volgens Tom kan AI ervoor zorgen dat acteurs ook na hun dood in nieuwe rollen blijven verschijnen. Hij zei dat hij nu films zou kunnen pitchen waarin hij een 32-jarige speelt. ‘Iedereen kan zichzelf nu op elke gewenste leeftijd recreëren met behulp van AI of deepfake-technologie. Ik zou morgen door een bus aangereden kunnen worden en dat is het dan, maar de rollen kunnen eindeloos doorgaan. Zonder de kennis van AI en deepfake zal er niets zijn dat je ervan overtuigt dat ik het niet echt ben. En het zal een zekere mate van levensechtheid hebben. Dat is zeker een artistieke uitdaging, maar ook een juridische.’

BRON: VARIETY