Harry en Meghan verschijnen donderdag samen in Britse stad na terugkeer VK

Tekst: Sabine van der Spoel

Harry en Meghan keren deze week terug in de openbaarheid met een gezamenlijk bezoek aan Nottingham. Het echtpaar brengt daar donderdag een bezoek aan verschillende organisaties, zo melden verschillende Britse media waaronder de BBC.

Het wordt het eerste gezamenlijke publieke optreden van Meghan Markle en prins Harry sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk. De stad heeft een bijzondere plek in de geschiedenis van hun relatie. In 2017 verschenen ze er voor het eerst samen in het openbaar nadat hun verloving bekend was gemaakt. Ook nu staan verschillende bezoeken aan lokale organisaties op het programma.

Bezoek aan bekende plek

Een van de organisaties die Harry en Meghan vermoedelijk zullen bezoeken, is een gemeenschapsstudio waar muziek wordt opgenomen. Harry bracht eerder al een bezoek aan deze locatie, voor het laatst in 2025. Tijdens hun eerdere bezoek aan Nottingham, in december 2017, werden de hertog en hertogin van Sussex enthousiast ontvangen door het publiek in de wijk Lace Market. Destijds bezochten ze een liefdadigheidsmarkt van de Terrence Higgins Trust in het kader van Wereld Aids Dag. Daarna spraken ze met schooldirecteuren van een nabijgelegen school.

Discussie met paleis houdt aan

De terugkeer van Harry, Meghan en hun kinderen, prins Archie en prinses Lilibet, naar het Verenigd Koninkrijk in augustus ging gepaard met onenigheid met Buckingham Palace over hun status en beveiliging. Vorige maand werd in een brief, verstuurd in opdracht van koning Charles, benadrukt dat het paar bij een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk als ‘particulieren’ moet worden beschouwd. Die boodschap zou de Sussexes hebben verrast. Beiden hebben zich positief uitgelaten over hun terugkeer naar het land, ondanks de aanhoudende discussie over hun beveiliging.

Bron: BBC