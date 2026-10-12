Meghan Markle en Malala Yousafzai halen samen geld op voor meisjesonderwijs

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle (45) en Malala Yousafzai (29) slaan de handen ineen voor meisjes over de hele wereld. Op Wereldmeisjesdag maakten de twee bekend dat de opbrengst van jam en thee van Meghans merk As Ever naar het Malala Fund gaat.

Met de actie willen Meghan Markle en Malala Yousafzai aandacht vragen voor het belang van onderwijs voor meisjes. Bij hun bericht deelden ze foto’s waarop ze samen thee drinken en scones eten.

Opbrengst naar Malala Fund

‘Als we de meisjes van vandaag steunen, geven we de vrouwen van morgen meer mogelijkheden. Toegang tot onderwijs is de sleutel om dit te realiseren’, schrijven de vrouwen op Instagram. De opbrengst van de jam en thee van As Ever wordt gedoneerd via Archewell Philanthropies, de organisatie waaronder het liefdadigheidswerk van prins Harry en Meghan valt. Uit de aankondiging blijkt niet precies hoelang de actie duurt.

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Ontmoeting in Londen

Meghan en Malala werden eerder deze week al samen gezien in Londen. De twee dronken thee bij Claridge’s, het bekende hotel in Mayfair. Aanvankelijk leek het om een gewone ontmoeting tussen vriendinnen te gaan, maar later bleek dat hun afspraak ook in het teken stond van hun gezamenlijke actie. ‘Thee voor twee voelde nog nooit zo goed’, schreef Meghan bij de aankondiging.

Inzet voor onderwijs

Malala richtte haar fonds in 2013 op. Sindsdien zet de Pakistaanse activiste zich in om meisjes toegang te geven tot gratis, veilig en goed onderwijs. Meghan bracht haar lifestylemerk As Ever in 2024 op de markt. Onder dat merk verkoopt ze onder meer kaarsen, jam en thee. In Londen had Meghan de afgelopen dagen ook andere ontmoetingen, onder wie met kunstenares Bedour Ali en kunsthistorica Lauren Rotenberg.