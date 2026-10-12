Irene Moors blikt terug op einde ‘Telekids’: ‘Iedereen was in shock’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Irene Moors kijkt met veel plezier terug op ‘Telekids’, het programma waarmee ze grote bekendheid kreeg. In gesprek met ‘Libelle’ vertelt ze dat het stoppen van het kinderprogramma na tien jaar veel losmaakte.

Telekids begon in 1989 en groeide uit tot een groot en populair kinderprogramma. Irene Moors noemt het bovendien de beste televisieleerschool die ze zich had kunnen wensen.

‘Iedereen was in shock’

Volgens Irene keek een hele generatie naar Telekids. ‘Er is een complete generatie mee groot geworden. Er werd massaal naar gekeken, want er was in die tijd nog niet zoveel voor kinderen op televisie. Iedere zaterdagochtend gingen we live van zeven tot twaalf uur. Toen we stopten, was iedereen in shock’, vertelt ze aan Libelle.

‘De allerleukste’

Carlo Boszhard kwam later bij het programma en werkte zes jaar samen met Irene. Over die periode is ze duidelijk: ‘De zes jaar met Carlo – hij kwam er pas later bij – waren natuurlijk de allerleukste.’ Irene vertelt bovendien dat ze nog geregeld van mensen hoort dat zij met haar en Carlo zijn opgegroeid. Dat vindt ze nog altijd bijzonder.

Ook samen succesvol op zondagmiddag

De samenwerking tussen Irene en Carlo bleef niet beperkt tot Telekids. Ze is ook trots op de vijftien jaar Life & Cooking/Life4You op zondagmiddag. ‘Dat tijdslot hebben Carlo en ik op de kaart gezet en daar werd massaal naar gekeken.’ Volgens Irene droeg het livekarakter eraan bij dat je als kijker nooit wist wat er zou gebeuren en er geregeld iets misging.