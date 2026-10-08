Roxeanne Hazes raakt gevoelige snaar met eerbetoon tijdens ‘Gouden Televizier-Ring Gala’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Roxeanne Hazes had donderdagavond een bijzondere rol tijdens het ‘Gouden Televizier-Ring Gala 2026’. De zangeres verzorgde het muzikale eerbetoon tijdens het In Memoriam.

Met een Nederlandse vertolking van My Way, van Jan Rot, stond Roxeanne stil bij bekende gezichten die het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala werden daarbij beelden en uitspraken van verschillende bekende Nederlanders getoond.

Bekende gezichten herdacht

Het eerbetoon begon met fragmenten van Sonja Barend, Joost Prinsen en Wim T. Schippers. Ook Peter Faber kwam voorbij met de woorden: ‘Ik heb alles gedaan en geprobeerd hoe ik dacht dat het moest. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt.’ Daarna was Koos Postema te zien, die zei: ‘Wat zijn er veel goede mensen op de wereld, hè.’ Viola Holt kwam eveneens voorbij met de uitspraak: ‘Nederland komt thuis, even bijkomen.’ Cees Geel zei in zijn fragment: ‘Ik ben trots op jullie, echt. Ik ben trots op ons team.’

Lange reeks bekende namen

Verder werd stilgestaan bij onder anderen Robert Jensen, Jan Lenferink, Bas Westerweel, Paul van Gorcum, Hans Beijer, Hans Otjes, Elsje de Wijn, Annemarie Prins, Esther Roord, Frits Jansma, Ad van Kempen, Marjan Berk, Jerney Kaagman, Tonny Eyk, Lettie Oosthoek, Nico de Haan en IJf Blokker. Bekijk onderaan dit artikel de hele video.

Fragment met Paulien Cornelisse

Het In Memoriam eindigde met Paulien Cornelisse. Van haar werd een fragment getoond in Carré, mogelijk omdat het eerdere gedeelte van de herdenking, dat in Het Rijksmuseum plaatsvond, al was opgenomen toen Paulien overleed. Tot slot klonk een uitspraak van haar uit De slimste mens: ‘Ik denk dat je, als je kritisch wilt zijn op andermans taal, toch beter kan proberen om een stukje weer terug te rijden en dan de afslag richting verwondering kan nemen.’