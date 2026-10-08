Kourtney Kardashian reageert op kritiek Jennifer Lawrence: ‘Het was een heel gevoelige week’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kourtney Kardashian heeft gereageerd op de kritiek die Jennifer Lawrence vorig jaar op haar uitte. De realityster vertelt in ‘The Kardashians’ dat de opmerkingen haar in een bijzonder gevoelige week bereikten.

Jennifer Lawrence zei in november 2025 tijdens een leugendetectortest van Vanity Fair dat Kourtney Kardashian haar ‘gek maakt’ en ‘irritanter is dan ooit’. De actrice, die vaker openlijk haar liefde voor de familie Kardashian en hun realityshows heeft uitgesproken, nam na het verschijnen van de video via Kim Kardashian contact op met Kourtney.

Kourtney: ‘Fuck die trut Jennifer Lawrence’

In de première van seizoen acht van The Kardashians vertelde Kourtney aan haar partner Simon Huck hoe ze aanvankelijk op de opmerkingen reageerde. ‘Nou, mijn moeder schreef zoiets als: “Jennifer Lawrence en Emma Stone, ik heb gisteravond met ze gepraat, ze zijn geweldig”, en ik dacht: “Fuck die trut Jennifer Lawrence”’, zei ze. ‘Ik zei tegen mijn moeder: “Oké, [Lawrence] denkt dat ze een van mijn zussen is? Dan sla ik haar helemaal in elkaar.” Ik zei: “Nodig haar uit en dan kunnen we… ik ga ervoor alsof ze mijn zus is.”’

Volgens Kourtney vroeg Jennifer vervolgens aan Kim om haar e-mailadres. In haar bericht schreef de actrice volgens Kourtney: ‘Ik voel me gewoon een van je zussen.’ Toen Kourtney het eerdere fragment later opnieuw bekeek, veranderde haar kijk erop enigszins. ‘Toen ik het terugkeek, dacht ik: oh, zo erg is het eigenlijk niet’, gaf ze toe. ‘Maar ik dacht ook: het was een heel gevoelige week toen ze het stuurde, en ik had het gevoel dat onze show werd uitgezonden en dat iedereen tegen me samenspande.’

‘Dan kunnen we het uitvechten’

Kourtney vertelde dat ze de e-mail van Jennifer pas laat op de avond had gezien en nog niet had geantwoord. ‘Ze vroeg Kim om mijn e-mailadres en stuurde me toen die e-mail, wat heel aardig is. Ik zag hem gisteravond laat, dus ik heb nog niet gereageerd. Moet ik iets grappigs zeggen? Zoiets als: “Je kunt langskomen en dan sla ik je helemaal in elkaar?”’ Daarna stelde ze voor: ‘Ik zeg gewoon, de volgende keer dat je langs wilt komen, kunnen we het uitvechten – op de Kourtney en Kim-manier’, waarmee ze verwees naar hun ruzie in seizoen achttien van Keeping Up with the Kardashians. Huck vond dat een goed idee: ‘Dat is wat je moet zeggen, want ze zal die ruzie herkennen.’

Jennifer Lawrence kwam terug op haar uitspraken

Jennifer sprak zich in januari ook uit over de kwestie in Amy Poehlers podcast Good Hang. ‘Ik denk dat ik, als ik interviews geef, de helft moet doen van wat normale mensen doen’, zei ze. ‘Want ik zie mijn citaten en die zijn echt bizar. Zoals: “Jennifer Lawrence vindt Kourtney Kardashian irritant.” Het is gewoon te… weet je? Het heeft zo’n grote impact.’