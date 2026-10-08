Uitreiking Gouden Televizier Ring 2026

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Jan Versteegh emotioneel na enorme overwinning met ‘De Bondgenoten’

Tekst: Evelien Berkemeijer

08/10/2026

‘De Bondgenoten’ heeft de Gouden Televizier-Ring 2026 gewonnen. Presentator Jan Versteegh viel tijdens het gala eveneens in de prijzen.

De SBS6-reality-spelserie De Bondgenoten werd donderdagavond uitgeroepen tot favoriet van de Nederlandse kijker. Oudgediende tv-presentator Henny Huisman maakte de winnaar bekend tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré. Het programma liet Kassa van BNNVARA en de AVROTROS-serie Woeste Grond achter zich.

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Eerste nominatie levert meteen winst op

Voor De Bondgenoten was het de eerste nominatie voor de Gouden Televizier-Ring. De reality-spelserie is sinds het najaar van 2023 op televisie en draait om onbekende deelnemers die samen in een loods wonen en daar verschillende opdrachten uitvoeren. Alhoewel Jan Versteegh alleen op het podium stond, benoemde hij de rol van de deelnemers in de loods. Zij keken live mee naar de uitreiking. Enkele voormalige bondgenoten waren ook in Carré en vierden groots feest.

Jan Versteegh pakt ook presentatorenprijs

Ook voor Jan Versteegh werd het een succesvolle avond. De presentator nam de Gouden Televizier-Ring zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst en had eerder tijdens het gala al de Televizier-Ring Presentator gewonnen. Voordat de Gouden Televizier-Ring werd gewonnen, kreeg Jan de vraag of hij, als hij niet bekend was, mee zou kunnen doen aan De Bondgenoten. Hij zei hierop dat het wel zou kunnen, maar dat hij het niet lang vol zou houden.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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