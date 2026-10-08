Maike Meijer openhartig over kankerdiagnose vlak voor filmstart

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vlak voordat de acteurs van haar nieuwe film samen het script zouden lezen, kreeg Maike Meijer te horen dat ze een tumor van zes centimeter op een van haar nieren had. In ‘Libelle’ vertelt de 59-jarige actrice over de kankerdiagnose en de periode die daarop volgde.

Maike Meijer had al enige tijd last van lage buikpijn. Een gynaecoloog vond tijdens onderzoek niets, maar liet voor de zekerheid nog een echo maken. Op de dag waarop de acteurs met het lezen van het filmscript zouden beginnen, kreeg Maike vervolgens de ingrijpende uitslag, vertelt ze aan Libelle.

Tumor veranderde haar leven

De diagnose kwam midden in de voorbereidingen voor haar film. ‘Op de dag dat de acteurs met het lezen van het script van de film zouden beginnen, kreeg ik te horen dat ik een tumor van zes centimeter op een van mijn nieren had. Van het ene moment op het andere veranderde mijn leven totaal.’ Na de operatie bleek dat er geen uitzaaiingen waren. ‘Ik ben nu drie controles verder en tot nu toe gaat het goed. Even afkloppen.’ De periode maakte diepe indruk op haar. ‘Ik heb me zo verraden gevoeld door mijn lichaam, ik ben zo bang geweest. Het is het diepste dal waar ik ooit doorheen ben gegaan, maar tegelijkertijd ook de hoogste piek: het maken van de film.’

Herstel en de film

Maike werd op 3 maart geopereerd en dacht aanvankelijk dat ze half april alweer zou kunnen filmen. Dat bleek niet haalbaar. ‘Ik dacht dat ik half april wel klaar zou zijn om te filmen, maar dat was natuurlijk niet zo. Mentaal was ik toen nog een wrak, mijn lichaam was er ook niet best aan toe.’ De productie werd daarom uitgesteld. ‘Al met al was ik niet in staat om de hoofdrol in een film te spelen. We hebben alles kunnen verplaatsen naar september.’ Vrijwel iedereen die aan de film zou meewerken, wist ruimte te maken in de agenda. ‘Het was bijzonder om die steun te ervaren. Ik heb me echt gedragen gevoeld.’

Maike genoot volop van filmopnames

Achteraf is Maike blij dat ze zichzelf meer tijd heeft gegeven om te herstellen voordat de opnames begonnen. ‘Ik ben ook blij dat ik mezelf niet heb geforceerd en wat langer heb kunnen wachten, want daardoor heb ik optimaal kunnen genieten van het draaien van de film. Het was een feest.’ De film kon daarmee alsnog worden opgenomen, nadat de productie eerder vanwege haar diagnose en operatie moest worden verschoven.