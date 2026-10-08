Johan Derksen na aangifte DENK-Kamerlid: ‘Ze bekijken het maar’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen heeft in ‘Vandaag Inside’ gereageerd op het nieuws dat DENK-Kamerlid Doğukan Ergin aangifte tegen hem doet vanwege een uitspraak over ritueel slachten.

De aangifte volgt op een uitzending van Vandaag Inside waarin een fragment van Ergin werd getoond tijdens een gesprek over onverdoofd ritueel slachten. Het Kamerlid sprak zich daarin uit tegen een verbod, waarna Johan Derksen zei dat ze Ergin zijn strot zouden moeten doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert.

‘Het lijkt of ik oproep tot een moord’

Johan vindt dat zijn woorden uit hun verband worden gehaald. ‘Ik vind het zo kinderachtig om dat te doen en dan het moment zo knippen dat het net lijkt of ik oproep tot een moord en alles wat daarachter staat, laten ze dan weg.’ Vervolgens maakte hij duidelijk hoe hij tegen de aangifte aankijkt: ‘Ze bekijken het maar. Ik heb uitgelegd dat het bij wijze van spreken was.’ Johan lichtte opnieuw toe dat Ergin voorstander is van ritueel slachten zonder verdoving en dat hij in dat verband had gezegd dat ze hem eens onverdoofd zijn keel door moesten snijden.

Tekst gaat verder onder gesprek in ‘Vandaag Inside’.

‘Dierenwelzijn vind ik belangrijker’

Na een korte discussie over ritueel slachten benadrukte Wilfred Genee voor de zekerheid dat Johan niet opriep tot geweld en een groot dierenvriend is. Johan reageerde daarop: ‘Dierenwelzijn vind ik belangrijker dan een dier de strot doorsnijden zonder verdoving, ja.’