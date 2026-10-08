Grote winnaars op een rij: deze sterren vielen in de prijzen bij het ‘Gouden Televizier-Ring Gala’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Nederlandse televisiewereld stond donderdagavond centraal tijdens het ‘Gouden Televizier-Ring Gala 2026’ in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Vooral voor Jan Versteegh werd het een bijzondere avond: hij viel twee keer in de prijzen.

Jan Smit en Peter Pannekoek presenteerden het gala, waar verschillende prijzen werden uitgereikt aan programma’s, makers en televisiepersoonlijkheden. De Bondgenoten won de Gouden Televizier-Ring 2026, terwijl Jan Versteegh eerder op de avond al werd uitgeroepen tot winnaar van de Televizier-Ring Presentator 2026.

Jan Versteegh twee keer in de prijzen

Henny Huisman maakte bekend dat De Bondgenoten de Gouden Televizier-Ring 2026 heeft gewonnen. Presentator Jan Versteegh nam de prijs in ontvangst en bedankte onder meer de kijkers, John de Mol, het team en de deelnemers. ‘Wat een avond, kijkers bedankt!’, begon hij. ‘We zijn een familie. Televisie maak je niet alleen, we maken het samen. Iedereen die hieraan meewerkt, deze is voor ons.’ Ook richtte hij zich tot de deelnemers: ‘De mensen die lef hebben om aan dit programma mee te doen wil ik nog het meest bedanken. De 169 mensen die in de loods hebben gezeten, deze is voor jullie!’ Eerder die avond kreeg Jan van de familie Kesbeke de Televizier-Ring Presentator 2026. Daarbij sprak hij zijn familie toe met de woorden: ‘Jullie maken mijn dagen altijd een beetje mooier. Jullie staan altijd naast me, achter me en voor me.’

Tekst gaat verder onder video van Jan die Televizier-Ring Presentator wint.

Daan Alferink en ‘Paardenpraat TV’ winnen

De Televizier-Ring Talent 2026 ging naar Daan Alferink, die de prijs uit handen van Emma Heesters en Claude ontving. ‘Ik had deze even niet zien aankomen, dat is kut, Bram’, grapte hij richting medegenomineerde Bram Krikke. Vervolgens droeg Daan zijn prijs op aan middelbare scholieren die net hun rapport hadden gekregen: ‘Je bent geliefd, je bent precies waar je moet zijn, we houden heel veel van jullie.’ Bij de jeugdprijs was het feest voor Paardenpraat TV van Britt, Esra en Benthe. Het drietal kreeg de Televizier-Ring Jeugd 2026 uitgereikt door Samson en Marie en sprak jonge kijkers toe: ‘Voor alle meisjes die kijken en die denken dat hun dromen misschien te groot zijn. Hier staan nu drie van die meisjes in glitterjurken, het kan wel!’

Prijzen voor ‘Even tot hier’, Andy van der Meijde en Annet Malherbe

Even tot hier ontving uit handen van Floortje Dessing de Televizier-Ring Impact 2026 voor de actie waarmee geld werd ingezameld voor ambulances in Oekraïne. ‘We hadden nooit gedacht dat dit zou gebeuren’, reageerde Niels van der Laan. De Televizier-Ring Online-videoserie 2026 ging naar Andy van der Meijde voor Bij Andy in de Auto. Actrice Annet Malherbe won ondertussen de Televizier-Ring Acteur 2026. ‘Ik heb meestal wel mijn praatje klaar, maar van dit soort complimenten word ik wel verlegen. Maar ik steek ’m in mijn zak!’, zei zij. Ook vertelde Annet: ‘Ik vind het ook heel gek dat mensen die ik niet ken op mij hebben gestemd.’

Grote eer voor Joop van den Ende

Joop van den Ende kreeg tijdens het gala de Gouden Televizier-Ring Oeuvre Award. Samen met Chantal Janzen blikte hij terug op zijn carrière, terwijl onder anderen Henny Huisman, Simone Kleinsma, Caroline Tensen en Reinout Oerlemans hem via videoboodschappen toespraken. Joop is de eerste persoon achter de schermen die deze oeuvreprijs ontvangt. ‘Ik vind het een enorm grote eer. Televisie is het mooiste vak van de wereld, koester het. Ik mis het enorm. Ik vind het prachtig.’ Daarna kreeg hij van de aanwezigen voor en achter de camera een staand applaus van bijna twee minuten.

De ontroering van Joop van den Ende zie je hier: