Herman van der Zandt en Claudia de Breij staan stil bij verlies Paulien Cornelisse

Tekst: Ruth Smeets

Het overlijden van Paulien Cornelisse raakt Herman van der Zandt en Claudia de Breij diep. In de nieuwste aflevering van de podcast De Claudia Show praten zij over hun band met Paulien, die vorige week op 50-jarige leeftijd overleed aan kanker.

Deze week draait de podcast helemaal om Paulien Cornelisse. Claudia de Breij, die goed met haar bevriend was, spreekt met De slimste mens-presentator Herman van der Zandt over het verdriet om haar overlijden. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor mooie, grappige en liefdevolle herinneringen.

Claudia de Breij en Herman van der Zandt over hun gemis

Claudia de Breij vertelt hoe bijzonder Paulien voor haar en veel anderen was. ‘Paulien had heel veel mensen die dol op haar waren en die zij het gevoel kon geven dat ze heel bijzonder zijn. Dat gevoel heeft ze mij ook gegeven.’ Ook Herman van der Zandt probeert in zijn verdriet vooral vast te houden aan de fijne momenten. ‘Ik ben verdrietig, maar ik probeer ook te denken aan de leuke momenten.’ Volgens Herman voelde Paulien, ondanks haar ziekte, nooit als iemand die alleen maar ziek was. ‘Je had niet met een patiënt te maken. Helemaal niet.’

Ontmoeting tijdens De slimste mens

Herman leerde Paulien kennen bij De slimste mens. ‘Er werd auditie gedaan en op het laatste moment kwam zij invliegen. Ik had haar nog nooit ontmoet.’ Vanaf het begin viel hem op hoe scherp en eigenzinnig ze was. Ze stelde kritische vragen en zette hem daarmee aan het denken. Dat sprak Herman juist aan. ‘Na afloop dacht ik: ja, dit is eigenlijk wel wat ik zou willen. Iemand die mij laat nadenken over wat ik zelf heb gezegd.’ Ook achter de schermen klikte het snel tussen de twee.

Het mutsje voor Paulien

De invloed die Paulien op Herman had, wordt duidelijk in het verhaal over een mutsje. Toen ze door haar ziekte mutsjes ging dragen, wilde Herman er zelf een voor haar maken. ‘Toen Paulien zei dat ze mutsjes ging dragen, zei ik: ik ga een mutsje voor jou breien.’ Daarvoor volgde hij zelfs breiles en werkte hij onderweg in de trein aan het mutsje. Tijdens een reis naar Italië werd zijn auto leeggehaald en verdween ook het breiwerk. Daar maakte hij later met Paulien een grap over. ‘Ik zei tegen Paulien: er zit nu ergens een Italiaanse oma dat mutsje af te breien.’

Veel mensen voelden zich met Paulien verbonden

Claudia benadrukt dat Paulien niet alleen veel betekende voor vrienden en collega’s, maar ook voor mensen die haar nooit persoonlijk spraken. ‘Er zijn ook heel veel mensen die haar niet hebben gekend die haar als heel vriendschappelijk hebben ervaren.’ De aflevering eindigt met dankbaarheid voor alles wat Paulien nog heeft kunnen meemaken. ‘Wat goed dat ze al die leuke dingen wel heeft gedaan.’ Claudia zag van dichtbij hoe Herman haar steunde en hielp om die momenten mogelijk te maken.