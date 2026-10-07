Paulien Cornelisse vestigt postuum bijzonder record met zeven boeken in Bestseller 60

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelisse een record gevestigd in de Bestseller 60. Zeven boeken van de schrijfster zijn deze week opnieuw in de lijst verschenen, iets wat volgens boekenkoepel CPNB nog nooit eerder is gebeurd.

De hoogste herintreder is In het kort, dat op de negende plaats staat. Taal is zeg maar echt mijn ding volgt op plek elf en Hèhè op plek twaalf. Van de negen boeken van Paulien Cornelisse staan er deze week slechts twee niet in de Bestseller 60.

Zeven boeken van Paulien Cornelisse in de lijst

Ook De verwarde cavia – Terug op kantoor keert terug, op plaats zeventien. Taal voor de leuk staat op plek 31, Japan in honderd kleine stukjes op plek 43 en De verwarde cavia op plek vijftig. ‘Dit is een prachtig eerbetoon van haar lezers aan haar’, stelt een woordvoerder van de CPNB. Dat Cornelisse zoveel plekken bezet, is extra bijzonder omdat het Kinderboekenweek is en de Bestseller 60 in deze periode traditioneel voor een groot deel uit jeugdboeken bestaat.

Paulien blijft te zien in ‘De slimste mens’

Cornelisse overleed op 30 september op vijftigjarige leeftijd in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. De schrijfster is de rest van het huidige seizoen nog te zien als juryvoorzitter in De slimste mens. De afleveringen waren al opgenomen en worden in overleg met haar familie uitgezonden.