Miguel doet pijnlijke onthulling aan Yasemin in ‘Love Is Blind: Nederland’ en dan gebeurt dít

Tekst: Evelien Berkemeijer

In aflevering zes van ‘Love Is Blind: Nederland’, die vandaag op Videoland is verschenen, krijgt het verhaal van Miguel en Yasemin opnieuw een onverwachte wending. Nadat Yasemin en Roël hun avontuur op Zanzibar beëindigden, besluiten Miguel en Yasemin te onderzoeken wat er tussen hen mogelijk is.

Voor Miguel betekent dat wel dat hij eerst open kaart wil spelen over de periode na de blind dates in de pods. Nadat hij thuiskwam, pakte hij zijn leven weer op en date hij met Elvira, die eveneens deelnam aan Love Is Blind: Nederland. Die ontmoeting bleef volgens Miguel niet zonder gevolgen.

Miguel kreeg gevoelens voor Elvira

Tijdens een nieuw gesprek met Yasemin vertelt Miguel wat er in de tussentijd is gebeurd. ‘Daar is op dat moment ook gevoel uit ontstaan’, zegt hij over het daten met Elvira. Yasemin vindt het moeilijk om te horen, maar kan zijn keuze wel begrijpen. ‘Ik vind het niet onmenselijk. Ik begrijp dat, als je niet meer bij elkaar bent, als je het wilt afsluiten, het helpt om iemand te zien met wie je ook een connectie had in de pods.’ Volgens Yasemin verandert haar eigen gevoel daardoor niet.

Miguel maakt keuze voor Yasemin

Yasemin zegt vervolgens dat het er voor haar om draait wat Miguels hart hem ingeeft en waar hij zelf voor wil gaan. Miguel vertelt dat hij daar lang over heeft nagedacht en zijn gevoelens niet verborgen wilde houden. ‘Dat gevoel wat ik had met jou in die pods, is niet zomaar ontstaan’, legt hij uit. Als hij niet voor Yasemin zou kiezen, zou volgens hem altijd de vraag blijven hangen wat er tussen hen had kunnen gebeuren. Daarom heeft hij het met Elvira afgesloten. ‘Dus ik heb wel de keuze gemaakt om te kiezen voor jou, voor dat gevoel, en te ontdekken of dat groter kan worden.’

Miguel vraagt Yasemin alsnog ten huwelijk

De twee besluiten samen verder te gaan en daarmee krijgt hun avontuur in Love Is Blind: Nederland alsnog een vervolg. Omdat het gesprek goed verloopt, besluit Miguel bovendien te doen waar hij in de pods niet aan toe kwam: hij vraagt Yasemin ten huwelijk. Zij zegt ‘ja’, waarna Miguel nauwelijks kan geloven dat hij verloofd is. Twijfels heeft hij naar eigen zeggen niet. Ook Yasemin wil er volledig voor gaan. ‘Als ik de tijd terug kon spoelen, had ik andere keuzes gemaakt.’