Michael Douglas onthult dat cocaïnegebruik zijn eerste huwelijk mede kapotmaakte

Tekst: Evelien Berkemeijer

Michael Douglas spreekt openhartig over een donkere periode uit zijn leven. De 82-jarige acteur vertelt dat zijn cocaïnegebruik volgens hem een grote rol heeft gespeeld bij het mislukken van zijn eerste huwelijk.

In zijn memoires One Helluva Ride kijkt Michael Douglas uitgebreid terug op zijn leven en carrière. Daarbij laat de acteur ook de minder fraaie kanten van zijn verleden niet buiten beschouwing. Zo vertelt hij uitgebreid over zijn drugsgebruik en de gevolgen die dat volgens hem had.

‘Het werd wel donkerder’

Drugs waren volgens Michael lange tijd een onderdeel van de wereld waarin hij leefde. ‘De drugscultuur – wiet en alles – was gewoon onderdeel van de cultuur. Maar het werd wel donkerder,’ vertelt hij. Naarmate zijn carrière drukker werd, namen de problemen toe. ‘En pas op met wat je wenst, want toen mijn carrière echt druk werd, zowel als acteur als met mijn productiebedrijf… tussen dat en mijn eerste huwelijk met Diandra, dat in moeilijkheden verkeerde, en mijn zoon Cameron, die zelf drugsproblemen had, was ik overweldigd, stond ik onder enorme druk en raakte ik meer betrokken bij cocaïne.’

Grote rol bij scheiding

Michael trouwde met Diandra Douglas, met wie hij zoon Cameron kreeg. Het huwelijk liep uiteindelijk stuk en in 1995 volgde de scheiding. Zelf legt hij nadrukkelijk een verband met zijn cocaïnegebruik. ‘Ik denk dat het een grote rol speelde in het mislukken van mijn eerste huwelijk en mijn opname in een afkickkliniek. Maar toen dacht ik: het is belangrijk om erover te praten.’ In zijn boek beschrijft hij ook hoe ver zijn drugsgebruik ooit ging: tientallen jaren geleden viel hij na een avond cocaïnegebruik in slaap terwijl er nog een rietje in zijn neus zat.

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Bron: People