Shakira wil omgangsregeling met ex Gerard Piqué aanpassen

Tekst: Vera Guldemeester

Shakira (49) wil verandering in de afspraken die ze met haar ex Gerard Piqué (39) heeft gemaakt over hun twee zoons. De zangeres vindt dat Milan (13) en Sasha (11) te vaak de lange reis tussen Miami en Barcelona moeten maken om hun vader te kunnen zien. Dinsdag stonden de ex-geliefden in Barcelona tegenover elkaar bij de rechter om de omgangsregeling te bespreken.

Sinds hun ouders uit elkaar zijn, speelt het leven van Milan en Sasha zich af tussen twee continenten. Shakira woont met de jongens in Miami, terwijl voormalig profvoetballer Gerard zijn leven in Barcelona heeft. Om tijd met hun vader door te brengen, moeten de kinderen daardoor regelmatig heen en weer vliegen. En juist daar wil de zangeres verandering in brengen.

Zorgen om de kinderen

Volgens Spaanse media maakt Shakira zich zorgen over wat de vele en lange vliegreizen met haar zoons doen. Ze vreest dat het gereis niet alleen invloed kan hebben op hun fysieke en emotionele welzijn, maar ook op hun prestaties op school. De zangeres zou daarom graag zien dat de jongens meer rust en regelmaat krijgen.

Dat betekent volgens haar juridische team nadrukkelijk niet dat Shakira het contact tussen Gerard en zijn zoons wil beperken. Ze stelt juist een andere verdeling voor. Tijdens kortere schoolvakanties zou niet Milan en Sasha naar Spanje moeten vliegen, maar zou Gerard naar Miami kunnen komen. Op die manier kunnen de kinderen hun vader blijven zien zonder telkens hun vertrouwde omgeving te hoeven verlaten.

Andere invulling

Met het voorstel probeert Shakira de omgangsregeling dus vooral praktisch anders in te vullen. De hoeveelheid tijd die de jongens met hun vader doorbrengen, zou volgens haar team niet hoeven afnemen. Het draait er volgens de zangeres om dat Milan en Sasha minder worden belast door het reizen en vaker hun dagelijkse ritme kunnen vasthouden.

De kwestie betekent opnieuw een hoofdstuk in de nasleep van de veelbesproken breuk tussen Shakira en Gerard. De twee maakten in 2022 bekend dat hun relatie voorbij was. Ze waren op dat moment ruim tien jaar samen en kregen tijdens hun relatie hun twee zoons.

Drukke periode voor Shakira

Terwijl de juridische gesprekken over haar kinderen doorgaan, zit Shakira zelf midden in een drukke periode. De zangeres is momenteel in Madrid voor het laatste gedeelte van haar wereldtournee.

Of de rechter meegaat in haar voorstel om de reisbewegingen van Milan en Sasha te verminderen, is nog niet duidelijk. Voor Shakira lijkt de inzet in ieder geval helder: ze wil dat haar zoons meer rust krijgen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de band met hun vader.