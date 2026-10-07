Kritiek op boerenprogramma’s komt hard aan bij Yvon Jaspers

Tekst: Vera Guldemeester

Kijkers kennen Yvon Jaspers (53) vooral als de goedlachse presentatrice van Boer zoekt vrouw, maar in haar nieuwe documentaire krijgen ze een heel andere kant van haar te zien. Het onderwerp komt namelijk bijzonder dichtbij: haar broer heeft de ziekte van Parkinson. Tijdens haar zoektocht naar mogelijke oorzaken wordt Yvon bovendien geconfronteerd met stevige kritiek op de programma’s die ze al jaren maakt.

Voor De boer, de broer, de zus en de ziekte onderzoekt Yvon een mogelijk verband tussen Parkinson en het gebruik van pesticiden in de landbouw. Daarmee komen twee werelden samen die voor haar heel belangrijk zijn: haar familie en haar jarenlange betrokkenheid bij boeren. Juist die combinatie maakt het maken van de documentaire behoorlijk emotioneel.

Stevige beschuldiging

Tijdens haar onderzoek gaat Yvon onder anderen in gesprek met Zembla-journalist Ton van der Ham. Dat gesprek verloopt anders dan ze misschien had verwacht. ‘In mijn eerste gesprek met Ton stelt hij dat ik gratis voor de marketingafdeling van de pesticidenindustrie werk’, vertelt ze in NCRV-gids.

De reden voor die stevige uitspraak is volgens Yvon dat haar wordt verweten dat ze met haar televisieprogramma’s al jaren een te rooskleurig beeld van het boerenbestaan zou neerzetten. Dat komt bij haar hard binnen. ‘Dat raakte me’, erkent ze. ‘Ik trek me dingen soms heel persoonlijk aan.’

Sterk verbonden met haar werk

Dat kritiek haar zo aangrijpt, heeft volgens de presentatrice alles te maken met hoeveel ze van zichzelf in haar programma’s stopt. Ze voelt zich sterk verbonden met de mensen en onderwerpen die ze voor televisie volgt. Daardoor lukt het haar niet altijd om negatieve reacties puur zakelijk te bekijken.

‘Ik ben zo met mijn programma’s verbonden dat ik soms erg geëmotioneerd reageer. Dat is misschien niet altijd verstandig’, zegt Yvon. Normaal gesproken probeert ze vooral het verhaal van anderen centraal te stellen. Bij deze documentaire blijkt afstand houden echter een stuk moeilijker. ‘In De boer, de broer, de zus en de ziekte komt het af en toe heel dichtbij, omdat het raakt aan mijn werk en mijn familie.’

Regelmatig in tranen

Die emoties zijn straks ook terug te zien. Yvon vertelt dat ze tijdens het maken van de documentaire regelmatig volschiet. Voor kijkers die haar vooral kennen van haar luchtigere programma’s kan dat even wennen zijn.

Zelf vindt ze het daarom best spannend om zich op deze manier te laten zien. ‘Misschien zijn kijkers dat niet van me gewend, daarom vind ik dit ook best spannend.’ Toch hoopt Yvon vooral dat haar eigen emoties niet de boventoon gaan voeren. ‘Want ik hoop dat het niet afleidt van waar de documentaire echt over gaat.’