Actrices worstelen met het accent van prinses Diana: dít is waarom

Tekst: Vera Guldemeester

Geregeld kruipen actrices voor een rol in de huid van prinses Diana, maar dit blijkt door haar accent allesbehalve makkelijk te zijn.

Het Britse accent is niet zo makkelijk, dat blijkt maar weer. Zeker het accent van prinses Diana is altijd moeilijk om na te doen. Dit laat dialectcoach William Conacher, van onder andere The Crown, aan de Britse krant The Independent weten. Hij hielp in de afgelopen jaren veel acteurs met het verkrijgen van het perfecte Britse royal accent.

Waarom is het accent zo moeilijk?

Zo hielp William Conacher ook als dialectcoach bij de populaire Netflix-serie The Crown. Daar hielp hij Elizabeth Debicki klaar te stomen als prinses Diana. Het uiterlijk had ze al mee, want ze leek natuurlijk erg op prinses Diana, maar het accent? Daar moest nog wat aan gesleuteld worden. Dit bleek uiteindelijk nog niet zo makkelijk te zijn, het was zelfs moeilijk om precies hetzelfde te klinken. Maar waardoor kwam dat toch? Volgens de stemcoach heeft dit allemaal te maken met de lage stem van prinses Diana in combinatie met haar chique accent.

Zo gaat het oefenen

Volgens William Conacher praten alle Britse Royals met een ah-klank. “In plaats van ‘ow’, zeggen ze ‘ah’. Dit klinkt erg chique.” Hij vervolgt: “Er zijn weinig mensen in het land die zo spreken, het is echt moeilijk. Gelukkig is er veel beeldmateriaal van bijvoorbeeld prinses Diana, waardoor het oefenen met een actrice een stuk makkelijker wordt. Maar een uitdaging, dat blijft het altijd.”