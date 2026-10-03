Hertogin Sophie over pijnlijke blunder bij koningin Elizabeth: ‘Die blik vergeet ik nooit’

Tekst: Ruth Smeets

Hertogin Sophie had jarenlang een warme en hechte band met wijlen koningin Elizabeth. Hun relatie werd vaak omschreven als bijna moederlijk, maar ook binnen die bijzondere verstandhouding ging er weleens iets mis.

Hertogin Sophie, de vrouw van koningin Elizabeths jongste zoon prins Edward, groeide in de loop der jaren uit tot een van de mensen die het dichtst bij de koningin stonden. De vertrouwelijkheid tussen de twee was zo groot dat de hertogin de vorstin uiteindelijk ‘mama’ noemde. Toch herinnerde Sophie zich later één pijnlijk moment waarop ze de blik van de koningin niet snel zou vergeten.

Een fout tijdens een staatsbanket

In de ITV-documentaire Our Queen uit 2013 blikte hertogin Sophie terug op een ongemakkelijk voorval tijdens een staatsbanket. Ze vertelde dat het betreden van een balzaal in Buckingham Palace behoorlijk intimiderend kon zijn. ‘Op het moment dat je een balzaal in Buckingham Palace binnenloopt, is dat angstaanjagend. Je ziet een muur van mensen en denkt dan: o help, ik moet mijn stoel zien te vinden.’

Volgens hertogin Sophie was het soms lastig om precies te weten waar ze moest plaatsnemen. ‘Omdat ik meestal binnenkom met iemand die er nog nooit is geweest, weten zij niet wat ze moeten doen. En ik moet zeggen dat ik er meer dan eens in ben geslaagd op de verkeerde stoel te gaan zitten.’ Tijdens een van die momenten was de koningin net klaar om een toespraak te houden, terwijl Sophie nog naar haar plek zocht. ‘Maar ik zal de blik die ik kreeg niet vergeten toen ik mijn stoel niet kon vinden en [de koningin] op het punt stond haar toespraak te houden.’

De band bleef bijzonder hecht

Hoewel het een ongemakkelijk moment was, veranderde het niets aan de goede band tussen de twee vrouwen. Hertogin Sophie trok er vooral een les uit. ‘Ik besloot dat ik mijn aantekeningen de volgende keer maar wat zorgvuldiger moest bestuderen.’

De hertogin bleef een belangrijke steun voor de koningin. Na het overlijden van Prince Philip werd Sophie door royal insiders zelfs omschreven als een ‘rots’ voor de vorstin. Doordat hertogin Sophie en prins Edward op Bagshot Park woonden, op ongeveer tien mijl van Windsor Castle, kon ze de koningin bovendien geregeld bezoeken. Ook zouden de twee dagelijks telefonisch contact hebben gehad.

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Nieuwe fase voor hertogin Sophie en prins Edward

Hertogin Sophie en prins Edward zijn inmiddels 27 jaar getrouwd en hebben samen twee kinderen: Lady Louise (22) en James, graaf van Wessex (18). Voor het stel is er nu een nieuwe periode aangebroken, omdat beide kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten om te studeren. Lady Louise studeerde de afgelopen jaren aan de University of St Andrews en rondde daar eerder deze zomer haar studie Engels af. Haar jongere broer James is nu begonnen aan zijn opleiding aan de Royal Agricultural University in Cirencester, Gloucestershire. Daar gaat hij Rural Land & Property Management studeren.

Graaf James kiest direct voor de universiteit

Graaf James besloot na het behalen van zijn A-levels geen tussenjaar te nemen. Buckingham Palace bevestigde zijn plannen in een verklaring. ‘Nu hij de cijfers heeft behaald die hij nodig had, gaat de Earl of Wessex naar de Royal Agricultural University om Rural Land & Property Management te studeren. Hij gaat daar direct naartoe zonder een jaar vrij te nemen.’ De driejarige opleiding richt zich onder meer op estate management, rural business en consultancy. Daarmee verruilt James het ouderlijk huis Bagshot Park voor een nieuw studentenleven in de Cotswolds.