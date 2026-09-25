Wat gebeurt er met de titels van George, Charlotte en Louis als William koning wordt?

Tekst: Sabine van der Spoel

Prins George, prinses Charlotte en prins Louis krijgen nieuwe titels wanneer hun vader William de Britse troon bestijgt. Vooral voor George staan er grote veranderingen te wachten.

Wanneer William koning wordt, schuiven zijn kinderen verder op in de lijn van troonopvolging. Charlotte blijft bovendien vóór haar jongere broer staan in de lijn van troonopvolging. Ze is daarmee de eerste vrouw die haar positie niet hoeft af te staan aan een jongere broer. Dit dankzij de Succession to the Crown Act uit 2013, die door koningin Elizabeth II werd ingevoerd.

George wordt prins van Wales

Prins George staat momenteel tweede in de lijn van troonopvolging, maar wordt eerste zodra zijn vader koning is. In gesprek met RD vertelt koninklijk historicus Carolyn Harris dat hij dan automatisch de titel hertog van Cornwall krijgt. William kan hem vervolgens ook benoemen tot prins van Wales. Die titel wordt echter toegekend door de monarch en is dus niet automatisch.

Ook financieel kan er veel veranderen voor George. Als hertog van Cornwall krijgt hij toegang tot de inkomsten uit het hertogdom. William kreeg dezelfde positie nadat Charles koning werd. Wanneer George precies prins van Wales wordt en of daar een officiële ceremonie voor komt, wordt bepaald door William en George samen.

Charlotte kan ooit Princess Royal worden

Voor prinses Charlotte verandert er in eerste instantie minder. Haar plek in de lijn van troonopvolging blijft hetzelfde, aangezien zij dankzij de Succession to the Crown Act uit 2013 voor haar jongere broer Louis blijft staan. De wet maakte een einde aan de voorkeur voor mannelijke erfgenamen die vóór 2011 waren geboren.

Op termijn kan Charlotte wel een bijzondere titel krijgen. De oudste dochter van de monarch kan worden benoemd tot Princess Royal, maar die titel is niet automatisch en kan maar door één persoon tegelijk worden gedragen. Op dit moment is prinses Anne Princess Royal. Ook wordt de titel hertogin van Edinburgh genoemd als mogelijke toekomstige titel voor Charlotte, maar die wordt momenteel gedragen door Sophie, de vrouw van prins Edward.

Louis krijgt mogelijk een hertogstitel

Voor prins Louis verandert er voorlopig weinig. Zijn positie in de lijn van troonopvolging blijft hetzelfde en zijn huidige titel blijft behouden. Wanneer hij volwassen is, kan daar mogelijk een hertogstitel bijkomen, zoals eerder gebeurde bij William en prins Harry.

Traditioneel krijgt de tweede zoon van de monarch de titel hertog van York. Die titel is momenteel niet in gebruik nadat prins Andrew zijn titel verloor. Volgens Harris is het mogelijk dat Louis uiteindelijk hertog van York wordt, al zou ook voor een andere historische titel kunnen worden gekozen. Genoemd worden onder meer Clarence en Cambridge. Daarbij speelt mee dat de titel hertog van Cambridge terugvalt naar de kroon wanneer William koning wordt.

Bron: Reader’s Digest