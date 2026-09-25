Damiano David en Dove Cameron geven elkaar het jawoord in Toscane

Tekst: Sabine van der Spoel

Zanger Damiano David en actrice en zangeres Dove Cameron zijn getrouwd in Italië. Het stel gaf elkaar het jawoord in het Italiaanse dorpje Montalcino, in Toscane.



Op foto’s is te zien dat Damiano David en Dove Cameron allebei een wit pak dragen voor het stadhuis. Dove had daarbij een boeket met witte aronskelken bij zich. De twee kwamen aan in een witte vintageauto.

Privéviering

Volgens TMZ was het bruidspaar omringd door zo’n tweehonderd gasten. Na de ceremonie in het stadhuis vertrokken ze naar een exclusief Toscaans landgoed voor een privéfeest.

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Verloofd

Aan het begin van dit jaar maakten Damiano en Dove bekend dat ze verloofd waren. De twee kregen in 2023 een relatie, nadat ze elkaar een jaar eerder ontmoetten tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards.